Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Doanh nhân phải dám nghĩ lớn, đặt tầm nhìn dài hạn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: chinhphu.vn.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ kỷ niệm và tôn vinh, trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng" năm 2026 cho 100 gương mặt xuất sắc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết lịch sử đã chứng minh vai trò then chốt của giới công thương ngay từ những ngày đầu thành lập nước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư lịch sử cho giới Công thương Việt Nam vào ngày 13/10/1945. Gần 60 năm sau, năm 2004, ngày 13/10 đã chính thức được công nhận là Ngày Doanh nhân Việt Nam, đánh dấu mốc phát triển mới trong việc ghi nhận và đề cao vị thế của doanh nhân trong xã hội.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC TỪ CHÍNH PHỦ

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng 100 doanh nhân xuất sắc nhận danh hiệu Cúp Thánh Gióng năm 2026, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc những nỗ lực bền bỉ, cống hiến quan trọng của cộng đồng doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hình tượng Thánh Gióng – biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mãnh liệt của dân tộc đã được lồng ghép vào ý nghĩa của danh hiệu.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh Cúp Thánh Gióng không chỉ mang giá trị ghi nhận thành tích vượt trội trong sản xuất, kinh doanh mà còn đề cao khát vọng làm giàu chính đáng, đạo đức, văn hóa kinh doanh và tinh thần trách nhiệm phụng sự đất nước.

Trong cấu trúc nền kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, là động lực quan trọng nhất. Quan điểm này được thể hiện đồng bộ qua hệ thống các văn kiện, Nghị quyết của Đảng. Phó Thủ tướng khẳng định nguyên lý cốt lõi: "Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mới mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước mới phồn vinh".

Phó Thủ tướng tham quan các gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: chinhphu.vn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn và hạn chế còn tồn tại của khu vực doanh nghiệp. Đó là số lượng doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng dẫn dắt vẫn còn hạn chế; năng lực cạnh tranh chưa đồng đều; tính liên kết giữa khối doanh nghiệp nội địa với nhau và giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI còn mờ nhạt; mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu chưa đạt như kỳ vọng. Cùng với đó, các rào cản về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là những thách thức lớn cần tập trung tháo gỡ.

Năm 2026, năm mở đầu cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đây sẽ là giai đoạn nền tảng có tính chất quyết định cho sự tăng tốc và bứt phá tăng trưởng. Để giải phóng mọi nguồn lực xã hội và tạo ra chuyển biến thực chất trong môi trường đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản lý. Năng lực điều hành cần được nâng cao theo hướng kiến tạo và phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng, kết quả thực chất và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà bộ máy chính quyền các cấp cần tập trung triển khai:

Thứ nhất: Tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ hai: Xây dựng các cơ chế hỗ trợ tích cực để doanh nghiệp Việt Nam phát triển quy mô, nâng cao năng lực nội tại và tăng cường sự liên kết chuỗi sản xuất.

Thứ ba: Kiến tạo động lực và không gian phát triển mới để doanh nghiệp tự tin vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

BỐN TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HÌNH THẾ HỆ DOANH NHÂN THỜI KỲ MỚI

Đứng trước những thời cơ lớn cùng không ít thách thức gay gắt từ bối cảnh toàn cầu, Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường và trách nhiệm cao nhất đối với đất nước.

100 gương mặt xuất sắc được trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng" năm 2026. - Ảnh: Song Hà.

Phó Thủ tướng gửi gắm 4 yêu cầu chiến lược mà mỗi doanh nhân cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất: Nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn. Trong giai đoạn mới, đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao, đòi hỏi người đứng đầu doanh nghiệp phải dám nghĩ lớn, dám đặt ra những tầm nhìn dài hạn. Doanh nhân không chỉ dừng lại ở việc chinh phục thị trường nội địa hay gia công thuần túy, mà phải hướng tới việc xây dựng những thương hiệu Việt có uy tín quốc tế, tự chủ từ khâu nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo sản phẩm đến việc từng bước làm chủ và dẫn dắt các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai: Tôi luyện năng lực mạnh hơn. Doanh nghiệp cần chủ động dành nguồn lực ưu tiên cho đầu tư khoa học công nghệ, áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến và phát triển con người.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể xây dựng một tập đoàn lớn nếu thiếu đi lực lượng nhân sự chất lượng cao; không thể đạt năng suất lao động vượt trội nếu chậm trễ trong đổi mới công nghệ; và rất khó để cạnh tranh toàn cầu nếu sản phẩm dịch vụ thiếu đi tính vượt trội về chất lượng và hàm lượng tri thức.

Thứ ba: Thể hiện trách nhiệm cao hơn. Tinh thần thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh và việc xây dựng văn hóa kinh doanh chuẩn mực phải được coi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Giá trị và sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ đo đếm bằng doanh thu hay tài sản, mà còn được ghi nhận bởi số lượng việc làm tạo ra, sự nâng tầm năng lực cho người lao động và những giá trị nhân văn đóng góp cho xã hội.

Thứ tư: Tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần được nhìn nhận là khoản đầu tư cho tương lai, là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp đạt được sự phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn 100 doanh nhân được vinh danh năm 2026, cùng với các thế hệ doanh nhân đã nhận Cúp Thánh Gióng qua các thời kỳ, sẽ luôn là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa cảm hứng. Họ không chỉ là những tấm gương thành công trên thương trường, mà còn là đại diện cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm" của người Việt Nam.

Thêm vào đó, tinh thần liên kết và dẫn dắt cần được thúc đẩy mạnh mẽ: Các doanh nghiệp lớn tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuỗi cung ứng; những doanh nhân giàu kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ, truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ khởi nghiệp trẻ.

Phó Thủ tướng tin tưởng: “Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự đồng hành kiến tạo của Nhà nước, vai trò cầu nối tích cực của VCCI cùng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, gia tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ kinh tế thế giới”.