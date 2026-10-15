Phó Thủ tướng nhắn gửi thanh niên: Cơ hội đến từ thực tiễn cuộc sống

Chiều 15/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi về những cơ hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Tiếp bước đổi mới, kiến tạo

Tại chương trình, TS. Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Phó Giám đốc, Ban Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo, Trường Đại học VinUni gửi câu hỏi gửi tới Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

TS. Hiệu nêu: Xuyên suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc, các thế hệ trẻ Việt Nam đã luôn tiên phong, thể hiện dấu ấn đậm nét trong việc phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc. Trong bối cảnh ngày hôm nay, trong một kỷ nguyên mới đang thay đổi, đâu sẽ là những cơ hội và đâu là cơ hội lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam để có thể làm việc, cống hiến và đặc biệt để lại dấu ấn đậm nét của thế hệ mình?

TS. Phạm Huy Hiệu đặt câu hỏi tại chương trình.

Trao đổi tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Theo Phó Thủ tướng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có một mùa xuân rất đặc biệt, vì được trưởng thành trong thời kỳ đất nước phát triển, đổi mới và đang có những khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ. Đấy là mùa xuân đặc biệt của các bạn, các bạn vô cùng may mắn và có những cơ hội rất lớn để cống hiến, trưởng thành.

“Chúng tôi suy nghĩ thế hệ các bạn sẽ là những người tiếp bước những câu chuyện cho đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và kiến thức của mình”, Phó Thủ tướng nói.

Cơ hội lớn từ thực tiễn đời sống

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ, trao đổi và nhận diện về 4 cơ hội lớn đối với thanh niên.

Đầu tiên, cơ hội đến từ khát vọng phát triển đất nước, từ những quyết sách chiến lược mở đường cho tương lai. Đất nước đang đặt ra mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách để dẫn dắt, mở đường và khơi thông cho sự phát triển.

Phó Thủ tướng đã dẫn ra nhiều nghị quyết chiến lược đặc biệt quan trọng của Bộ Chính trị và các nghị quyết Trung ương vừa qua đã thể hiện rất rõ chiến lược phát triển đất nước trên từng lĩnh vực; để khơi thông mọi nguồn lực cho đất nước.

Tiếp đến, cơ hội từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Chúng ta đang đứng trước bối cảnh thế giới với công nghệ 4.0, với AI, dữ liệu lớn... Đây là không gian rất lớn để các bạn trẻ được thử thách, trải nghiệm nhưng cũng không phải là làm những gì quá lớn lao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại chương trình.

Về cơ hội thứ ba, theo Phó Thủ tướng, đất nước hội nhập sâu và có vị thế trên thế giới như ngày hôm nay là cơ hội để các bạn bước ra thế giới.

"Thế giới phẳng, không còn ranh giới, tri thức có thể tiếp cận chỉ trong giây lát và chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu. Chúng ta đem tri thức của thế giới về Việt Nam và đem những tinh hoa của Việt Nam ra thế giới, tạo ra sự kết nối Việt Nam với thế giới và thế giới với Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn giữ được cốt cách, bản sắc của người Việt Nam: Ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam. Chắc chắn đây là cơ hội rất tốt để phát huy năng lực và xu thế trở thành công dân toàn cầu", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Cơ hội thứ tư là thực tiễn cuộc sống hôm nay, những khó khăn của đất nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số... Các bạn hãy coi đó là một không gian lớn để chúng ta được thử thách, trải nghiệm và khẳng định mình. Có thể đến những vùng miền núi sâu xa chia sẻ với bà con, vùng đặc biệt khó khăn giúp đỡ những người yếu thế, hay lan tỏa với cộng đồng những điều tử tế.

“Chúng ta làm tất cả những gì tốt nhất cũng chính là việc đóng góp của tuổi trẻ cho đất nước. Cơ hội rất lớn, không gian rất lớn, điều kiện rất lớn, chỉ cần bản lĩnh, ý chí, kiến thức, kỹ năng, sự quyết tâm và đặc biệt là mang theo văn hóa Việt Nam để chúng ta phát huy truyền thống thế hệ cha anh đi trước”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói. Gửi gắm đến các bạn trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Khi ý chí của chúng ta được bắt đầu từ lời dạy của Bác Hồ, tôi tin các bạn sẽ trực tiếp tham gia vào sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tôi rất muốn các bạn hãy là lực lượng tiên phong, đi đầu. Không nên hỏi thế giới có gì mới, chúng ta hãy dám làm những việc khó, việc mới để Việt Nam có thể tạo ra những giá trị mới, mang thương hiệu Việt Nam và "Make in Vietnam", bắt đầu từ chính các bạn trẻ.