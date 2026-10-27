Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tính toán giảm giá điện và hạ thuế xăng về 0%

Chính phủ yêu cầu giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Ảnh minh họa

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kết luận cuộc họp, chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Thời gian áp dụng từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-3-2027, theo đúng quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Bộ Công thương chủ trì, cho ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN nhằm đáp ứng tiến độ giảm giá điện từ ngày 1-11; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ: Công thương, Tư pháp và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-3-2027.