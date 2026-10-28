Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: TPHCM đứng trước cơ hội lịch sử để tạo động lực phát triển mới

Cơ hội lịch sử để TPHCM khẳng định vị thế cực tăng trưởng

Chiều 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự và phát biểu định hướng tại phiên tham luận chuyên sâu và đối thoại về khung hợp tác trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết TPHCM đứng trước cơ hội lịch sử để tạo động lực phát triển mới

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch sâu sắc trong cấu trúc tăng trưởng, phương thức sản xuất và quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế. Những thay đổi này vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra những thách thức mới về năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phân tích bối cảnh kinh tế toàn cầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra ba xu hướng lớn đang tác động trực tiếp đến triển vọng phát triển của các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trước hết, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang định hình lại phương thức sản xuất, các tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh. Năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở thành yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp và quốc gia.

Thứ hai, các cực tăng trưởng đang có sự dịch chuyển, đặc biệt tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Quá trình này mở ra cơ hội hình thành những trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và không gian hợp tác mới, tạo điều kiện để các nền kinh tế đang phát triển tham gia sâu hơn vào việc phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao.

Thứ ba, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa hiệu quả kinh tế với yêu cầu an toàn, ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc. Những xu hướng này mở ra khả năng tiếp cận các nguồn vốn, công nghệ, thị trường và phương thức tổ chức sản xuất mới. Tuy nhiên, cơ hội không tự động chuyển hóa thành tăng trưởng nếu mỗi quốc gia, mỗi địa phương không có đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng không thể chỉ dừng lại ở việc thích ứng với những biến động, mà phải chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy nội lực, tăng cường liên kết quốc tế để nâng cao vị thế trong các chuỗi giá trị mới. Theo Phó Thủ tướng, TPHCM có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác đổi mới, hình thành những giá trị mới, từng bước nâng cao vai trò trong mạng lưới tri thức, công nghệ và sản xuất của khu vực. Thành phố đồng thời hướng tới trở thành một cực tăng trưởng có uy tín, trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác quốc tế để kiến tạo những cơ hội phát triển mới.

“Với vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của Việt Nam, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối, huy động và chuyển hóa các nguồn lực thành những động lực phát triển mới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Biến tiềm năng, lợi thế thành những chương trình hợp tác cụ thể

Để hiện thực hóa các cơ hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung nâng cao năng lực nội sinh về nguồn nhân lực, công nghệ và quản trị; xây dựng môi trường thể chế ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, đồng thời tạo không gian thử nghiệm cho những mô hình và công nghệ mới. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng kết nối giữa các nền kinh tế, thị trường và nguồn lực phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ, hạ tầng và liên kết doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cần biến các tiềm năng, lợi thế thành những chương trình hợp tác cụ thể

Nhấn mạnh yêu cầu hành động, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, nếu phiên toàn thể buổi sáng là dịp nhận diện bối cảnh, chia sẻ tầm nhìn và xác lập những định hướng chiến lược, thì các phiên tham luận, đối thoại chuyên sâu buổi chiều phải trở thành cơ hội để bắt tay vào triển khai những chương trình hợp tác thực chất. Theo đó, tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới cần được cụ thể hóa bằng các sáng kiến, chương trình và dự án thiết thực, thay vì chỉ dừng lại ở những trao đổi về định hướng hay tầm nhìn.

Phó Thủ tướng gợi mở ba vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, gồm nhận diện những xu hướng đang định hình dòng vốn đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu; đánh giá cơ hội, rủi ro đối với các nước đang phát triển; đồng thời xác định những hành động cụ thể của các quốc gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng và thịnh vượng.

Đặc biệt, các bên cần làm rõ những cam kết, xác định lộ trình thực thi và trách nhiệm triển khai, tăng cường chia sẻ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng những hành lang hợp tác phù hợp. “Trong kỷ nguyên mới, hợp tác không còn đơn thuần là một lựa chọn mà đang trở thành điều kiện quan trọng để các bên cùng kiến tạo những động lực phát triển mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Đối với TPHCM, thông điệp này mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Thành phố đang hướng tới những bước phát triển mang tính đột phá. Việc tham gia các diễn đàn đối thoại quốc tế không chỉ tạo cơ hội quảng bá tiềm năng, lợi thế, mà quan trọng hơn là mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hình thành những chương trình hợp tác có khả năng tạo ra giá trị thực tế.