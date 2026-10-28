Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Saeed Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chào mừng và cảm ơn Quốc vụ khanh Saeed Al Hajeri đã nhận lời mời tham dự và đóng góp vào thành công chung của Diễn đàn. Phó Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống UAE và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE. Phó Thủ tướng chúc mừng những thành quả UAE đạt được trong đa dạng hóa nền kinh tế theo Tầm nhìn 2031.

Quốc vụ khanh Saeed Al Hajeri chúc mừng Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng và tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Quốc vụ khanh khẳng định UAE coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE tại khu vực và nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của UAE.

Hai bên vui mừng trước những bước tiến cụ thể trong quan hệ thời gian qua, nhất là trong hợp tác thương mại, năng lượng và đầu tư. Hai bên nhất trí rằng hợp tác vẫn còn nhiều dư địa, chưa tương xứng với tầm vóc quan hệ cũng như quy mô, thế mạnh và tiềm năng của hai nền kinh tế.

Phó Thủ tướng thông tin trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9,01%, vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng tốc, có nhu cầu vốn rất lớn cho hạ tầng, năng lượng, công nghệ số và tài chính. Đây là dư địa lớn cho các khoản đầu tư chiến lược, dài hạn của UAE.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung nghiên cứu thúc đẩy các dự án hợp tác dự trữ dầu thô, đẩy nhanh triển khai dự án Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn G42 đồng thời khuyến khích các quỹ đầu tư lớn của UAE đầu tư vào hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp Halal, cảng biển và logistics.

Phó Thủ tướng đề nghị UAE đồng hành phát triển thị trường vốn và Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, triển khai thực chất các Biên bản ghi nhớ giữa Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại UAE và ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Quốc vụ khanh Saeed Al Hajeri nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng. Ông vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã phát triển tới tầm mức như hiện nay, mở ra các trao đổi cụ thể, thực chất về các dự án lớn, có quy mô và tầm chiến lược, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên. Quốc vụ khanh khẳng định UAE sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy các hợp tác quan trọng nêu trên, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, phục vụ cho các mục tiêu phát triển chiến lược của cả hai nước.