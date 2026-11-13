Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp đoàn tham vấn Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn tham vấn Điều IV năm 2026 của IMF do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn Đoàn cán bộ IMF đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, với những trao đổi thẳng thắn, đánh giá khách quan và khuyến nghị chính sách thiết thực trong khuôn khổ đợt Tham vấn Điều IV năm 2026.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đoàn tiếp tục xem xét, ghi nhận đầy đủ các thông tin, giải trình và quan điểm chính sách của các cơ quan Chính phủ Việt Nam trong quá trình tham vấn, qua đó bảo đảm Báo cáo Tham vấn Điều IV năm 2026 phản ánh toàn diện, khách quan và cân bằng tình hình kinh tế vĩ mô, bối cảnh đặc thù, những kết quả đạt được cũng như các thách thức và định hướng điều hành chính sách của Việt Nam.

Ông Martin Sommer hoan nghênh chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, duy trì đà tăng trưởng tích cực, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế. Ông cho rằng, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, với triển vọng tăng trưởng tích cực.

Ông Martin Sommer đánh giá cao sự chủ động của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội nhằm bảo đảm hỗ trợ người dân. Đây là những biện pháp đi đúng hướng. "Chúng tôi khuyến khích Chính phủ tiếp tục theo đuổi các định hướng tích cực này nhằm củng cố nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn của Việt Nam", ông Martin Sommer nói.

Ông Martin Sommer cho rằng, rủi ro lạm phát tại Việt Nam đến nay được kiểm soát tốt, tuy nhiên, một số yếu tố vẫn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Do đó, chính sách tiền tệ cần được điều hành thận trọng, cảnh giác và sẵn sàng điều chỉnh kịp thời nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các khuyến nghị của IMF, đặc biệt là cải cách khu vực công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Theo ông Martin Sommer, năm 2027 sẽ là một năm đáng chú ý khi Việt Nam triển khai các kế hoạch tăng trưởng. Điều này đòi hỏi phải nâng cao cảnh giác và duy trì sự linh hoạt trong điều hành chính sách.

IMF tiếp tục sẵn sàng đóng vai trò tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam, duy trì liên hệ chặt chẽ và phối hợp thường xuyên với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

IMF sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau với các cơ quan đối tác Việt Nam, hỗ trợ quá trình hoạch định và điều hành chính sách.

Môi trường kinh tế quốc tế trong năm tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Trong bối cảnh đó, theo ông Martin Sommer, điều quan trọng là duy trì đối thoại chính sách chủ động, cởi mở, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh để có các biện pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả.

Trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, với nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, Việt Nam đang từng bước tiến tới những mục tiêu quan trọng, trong đó có tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát. Đây là hai mục tiêu hết sức thách thức.

Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI (thông qua ngày 7/11/2026) về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 36-38% GDP.

Việc đạt mục tiêu này đòi hỏi cải cách mạnh mẽ, nâng cao năng suất và hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời kiên định nguyên tắc không đánh đổi ổn định vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính-ngân hàng để lấy tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn, thiếu tính bền vững. Tinh thần này đã được thể hiện rõ trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ năm 2026.

Về lạm phát và các rủi ro bên ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những quan ngại của IMF trước tình hình bất ổn địa chính trị, đặc biệt là diễn biến phức tạp tại Trung Đông, có thể tiếp tục gây ra các cú sốc năng lượng, làm gia tăng lạm phát nhập khẩu và ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, sử dụng các công cụ bình ổn giá, thuế và phí; thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, Chính phủ chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Về khu vực kinh tế đối ngoại và dự trữ ngoại hối, Phó Thủ tướng ghi nhận khuyến nghị xuyên suốt của IMF về tăng cường tính linh hoạt của tỉ giá và củng cố dự trữ ngoại hối nhằm nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn tham vấn Điều IV năm 2026 của IMF do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp hài hòa giữa ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao tính linh hoạt của thị trường, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, từng bước củng cố dự trữ ngoại hối khi điều kiện thuận lợi.

Đồng thời, Việt Nam tiếp tục củng cố nền tảng cán cân đối ngoại thông qua xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch và nâng cao chất lượng dòng vốn.

Trên thực tế, trong giai đoạn trước đây, khi điều kiện thuận lợi, Việt Nam đã liên tục củng cố dự trữ ngoại hối nhà nước nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; và trong giai đoạn vừa qua khi điều kiện quốc tế chuyển biến bất lợi, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, thị trường ngoại tệ cũng duy trì hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đối với hệ thống tài chính, ngân hàng, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ghi nhận quan điểm của IMF về củng cố an toàn hệ thống, tăng cường bộ đệm vốn và thanh khoản, nâng cao chất lượng giám sát và quản trị rủi ro.

Chính phủ định hướng tiếp tục tăng cường giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát rủi ro tập trung, nhất là tại các lĩnh vực nhạy cảm; triển khai lộ trình xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và phát triển thị trường vốn để giảm sự phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng.

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán; tập trung hoàn thiện chính sách, cơ chế hoạt động, củng cố năng lực của các công ty chứng khoán và hạ tầng thị trường.

Phó Thủ tướng hoan nghênh việc IMF sẵn sàng cập nhật, điều chỉnh số liệu trên cơ sở thông tin do Ngân hàng Nhà nước cung cấp. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi sâu hơn với IMF về khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô, nhằm vừa hỗ trợ hoạt động của các tổ chức tín dụng, vừa hạn chế tích tụ rủi ro theo chu kỳ.

Về cải cách cơ cấu và nâng cao năng suất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các khuyến nghị của IMF, đặc biệt là cải cách khu vực công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế. Những giải pháp này sẽ góp phần tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, cân bằng và bền vững.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ nhận định của IMF về tiềm năng nâng cao tăng trưởng trung hạn thông qua cải cách cơ cấu toàn diện, kết hợp đầu tư công hiệu quả và kiểm soát tốt rủi ro tài khóa, nợ công.

Chính phủ xác định phải đẩy mạnh cải cách cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Phó Thủ tướng nêu rõ quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Việt Nam là kinh tế phát triển phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội.