Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ). (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Khoa học và Công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh ông Linh Austin và đoàn công tác Công ty R3 Lithium thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao việc công ty lựa chọn Việt Nam là địa bàn ưu tiên trong chiến lược phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ hài lòng trước sự phát triển thực chất của quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai mô hình tăng trưởng mới, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; triển khai quyết liệt các giải pháp giảm ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Điều này mở ra dư địa hợp tác rất lớn trong các ngành công nghiệp pin, xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ngày càng thông thoáng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới đầu tư, hoạt động lâu dài, chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần vào quá trình phát triển của Việt Nam.

Ông Linh Austin cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm cũng như những chủ trương, chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường.

Ông Linh Austin bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài, mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác và Chính phủ Việt Nam, qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyển đổi năng lượng gắn với chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, đổi mới sáng tạo của khu vực, đồng thời đóng góp cho các mục tiêu giảm phát thải carbon và phát triển bền vững của Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ông Linh Austin và Công ty R3 Lithium cùng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ việc cùng với Việt Nam thiết lập cơ chế thương mại song phương thuận lợi và ổn định, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.