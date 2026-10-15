Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Quảng Ninh cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với TP. Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý III ước tăng 15,04%; 9 tháng đầu năm 2026, GRDP ước tăng 12,54%, cao nhất từ trước đến nay.

Những kinh nghiệm, cách làm mới của Quảng Ninh

Theo ông Bùi Văn Khắng, một trong những kinh nghiệm được Quảng Ninh nhấn mạnh là chủ động chuẩn bị thủ tục đầu tư từ sớm, từ xa, ngay từ năm trước, thay vì chờ đến khi có kế hoạch vốn mới triển khai.

Thành phố đã chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa ngay từ quý IV/2025 về các thủ tục đầu tư đối với dự án cả trong và ngoài ngân sách để khởi công ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2026. Trong 9 tháng, Thành phố đã trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án, tổng vốn đầu tư 59.433 tỷ đồng; đã khởi công 642 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 202.468 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần so cùng kỳ.

Cùng với đó, Quảng Ninh đổi mới cách tổ chức giải phóng mặt bằng, chuyển toàn bộ nhiệm vụ này từ các ban quản lý dự án cấp tỉnh về UBND cấp xã, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Việc phân cấp được thực hiện đồng thời với bổ sung nhân lực có chuyên môn, trang thiết bị và nguồn lực cần thiết cho cơ sở.

Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Bùi Văn Khắng báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Nhờ đó, trong số 32 dự án trọng điểm, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án, diện tích 2.134 ha; 20 dự án còn lại đã giải phóng được khoảng 6.000/9.000 ha, đạt 67%.

Một cách làm mới khác là chủ động giải quyết nguồn vật liệu san lấp ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Quảng Ninh vận dụng các cơ chế đặc thù để khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép trực tiếp mỏ đất, mỏ đá phục vụ 15 dự án trọng điểm ngoài ngân sách.

Trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Quảng Ninh chuyển từ hình thức gặp gỡ định kỳ hai lần mỗi năm sang đối thoại thường xuyên, gần như hằng tháng.

UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức 10 hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phân công giao rõ cơ quan, thời hạn xử lý; đã giải quyết trên 200 ý kiến của doanh nghiệp, chủ yếu về đất đai, quy hoạch, GPMB, nghĩa vụ tài chính. Từng nội dung được giao rõ người phụ trách, nhiệm vụ và thời hạn giải quyết.

Song song với đó, địa phương rà soát 198 dự án có khó khăn, tồn tại kéo dài, đến nay đã giải quyết dứt điểm 150 dự án; 48 dự án còn lại tiếp tục được xử lý.

Nhiều dự án hạ tầng động lực được đẩy nhanh tiến độ như các tuyến đường ven sông, ven biển, quốc lộ kết nối liên vùng; khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy các dự án chiến lược, có ý nghĩa kết nối vùng và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương như tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cầu Bắc Luân III, phát triển hệ thống cảng biển khu vực Con Ong - Hòn Nét và nâng cao chất lượng các khu đô thị, khu dân cư hiện hữu.

Những giải pháp trên góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9/2026 đạt 16.808 tỷ đồng, bằng 270% so với cùng kỳ.

Trong đổi mới mô hình tăng trưởng, ngay từ đầu năm, thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Thành phố đã từng bước hình thành các không gian phát triển mới như Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, mô hình Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng.

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Về phát triển hạ tầng giao thông, các ý kiến cho rằng Quảng Ninh cần tăng cường phối hợp liên vùng, khai thác hiệu quả hệ thống giao thông hiện có. Trong phát triển kinh tế biển, các ý kiến đề xuất tiếp tục nghiên cứu khả năng bổ sung chức năng trung chuyển quốc tế cho khu bến Con Ong - Hòn Nét, trên cơ sở đánh giá tiềm năng, nhu cầu thị trường và sự phù hợp với quy hoạch.

Về công nghiệp và năng lượng, bên cạnh việc đề xuất bổ sung các dự án nguồn điện vào quy hoạch, Quảng Ninh cần ưu tiên đẩy nhanh những dự án đã được phê duyệt, khai thác hiệu quả dư địa phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà tại các cơ sở sản xuất, bệnh viện, trường học. Quảng Ninh tập trung nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, các đại biểu đánh giá cao cách làm mới của Quảng Ninh trong tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn để thu hút du khách. Để phát huy hiệu quả, địa phương cần tiếp tục mở rộng cơ sở lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu vào mùa thấp điểm; xây dựng các thương hiệu văn hóa, nghệ thuật mang tầm khu vực và quốc tế gắn với phát huy giá trị di sản.

Dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành tất cả các mục tiêu cả năm

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Trong bối cảnh đó, kinh tế cả nước 9 tháng tăng 9,01%; riêng Quý III tăng 9,95%; các chỉ tiêu quan trọng khác đều bám sát kịch bản năm 2026. Như vậy, Quý IV là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định, cả nước phải tăng khoảng 12,5% mới đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/9/2026, cùng với nhiều kết quả tích cực đạt được trong 9 tháng đầu năm qua.

Thành phố có tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, vượt kịch bản, quý sau cao hơn quý trước. GRDP Quý III ước tăng 15,04%, là địa phương tăng trưởng dẫn đầu của cả nước; 9 tháng đầu năm 2026, ước tăng 12,54%, cao nhất từ trước tới nay.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chính. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,02%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 33,59% so với cùng kỳ. Thành phố đã vượt dự toán thu cả năm được giao. Giải ngân đầu tư công đạt kết quả tích cực, cao hơn so với cùng kỳ.

Từ các kết quả đạt được, có thể thấy Quảng Ninh toát lên tinh thần tự lực tự cường; kỷ luật, đồng tâm. Thành phố không chỉ đạt mức tăng trưởng cao, mà còn giữ chỉ số giá tăng thấp, điều đó cho thấy hiệu quả đầu tư của Quảng Ninh rất tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quảng Ninh cũng cần quan tâm khắc phục một số hạn chế, khó khăn, thách thức, như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố còn chậm; giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt thấp (40%). Hạ tầng kỹ thuật đô thị, thoát nước, chống ngập còn bất cập, chưa được xử lý triệt để.

Thống nhất với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Thành phố đề ra trong những tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Quảng Ninh tiếp tục tận dụng tối đa thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi, dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành tất cả các mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Thứ hai, tập trung khơi thông nguồn lực hiện có, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ; đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics và kinh tế biển.

Thứ ba, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và tạo các động lực tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Thứ tư, tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, chia sẻ dữ liệu công - tư; chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Thứ năm, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch Thành phố, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp. Rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII gửi Bộ Công Thương trong tháng 10/2026.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã. Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ bảy, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia; xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tám, chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp. Bảo đảm đủ sách giáo khoa, an toàn thực phẩm bữa ăn học đường; bảo đảm thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục nghề nghiệp trong tháng 10/2026 theo Nghị quyết số 221/NQ-CP. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ chín, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", tập trung đông người, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XVI.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã trả lời, giải quyết các kiến nghị cụ thể của Quảng Ninh với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thành phố phát triển hơn nữa.