Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội - Ảnh: CP

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, cho biết, năm 2026, lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại các khu dân cư. Đây là sự cụ thể hóa tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Đối với Tây Nguyên, quê hương của Không gian văn hóa Cồng chiêng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ngày hội càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng cho biết, trong 10 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Quảng Ngãi ước tăng 9,16%. Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến của vùng cao nguyên, với thu nhập bình quân khoảng 70 triệu đồng/người, đón trên 1,3 triệu lượt khách, có hơn 40 sản phẩm OCOP được công nhận.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, thôn Măng Cành vẫn còn 5 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân mới bằng khoảng một nửa mức chung của xã; sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ sản phẩm hạn chế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, từ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới đất nước. Ảnh: CP

Để tiếp tục nâng cao đời sống người dân, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Măng Đen, thôn Măng Cành tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; "nói dân nghe, làm dân tin". Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kịp thời giải quyết vướng mắc ở cơ sở; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín - những "cây cao bóng cả" của buôn làng; không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tiết mục tái hiện lễ ăn lúa mới của đồng bào dân tộc Mơ Mâm - Ảnh: CP

Thứ hai, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Cồng chiêng, điệu xoang, nhà rông, tiếng nói, lễ hội truyền thống là "hồn cốt" của buôn làng. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh, xã hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thanh thiếu niên; tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, nhà rông là nơi sinh hoạt cộng đồng. Kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăn thả gia súc tự do.

Thứ ba, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của đồng bào; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững: Chăm sóc cây cà phê đúng kỹ thuật, thu hái quả chín, xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản; phát triển chanh dây theo mã số vùng trồng; trồng dược liệu dưới tán rừng; chăn nuôi có chuồng trại; liên kết qua hợp tác xã, doanh nghiệp để có đầu ra ổn định.

Người dân thôn Măng Cành dự Ngày hội - Ảnh: CP

Thứ tư, giữ rừng, giữ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng gắn với Khu du lịch Măng Đen.

Theo Phó Thủ tướng, giữ rừng là giữ nguồn nước, giữ khí hậu mát lành - lợi thế quý nhất của Măng Đen; Măng Đen đang hướng tới Khu du lịch quốc gia, Măng Cành cần đi cùng nhịp đó. Du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể hưởng lợi, gắn với bảo tồn không gian truyền thống, nhà rông, cồng chiêng; không "sân khấu hóa" văn hóa; từng bước hình thành các điểm du lịch trải nghiệm, homestay như các làng Kon Vơng Kia, Kon Tu Ma… để quảng bá hình ảnh Măng Đen thân thiện, mến khách, giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho thôn Măng Cành - Ảnh: CP

Thứ năm, chăm lo giáo dục, sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và thế hệ tương lai.

Phó Thủ tướng nêu rõ, cần quan tâm để mọi trẻ em được đến trường, không bỏ học đi làm sớm; chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế để thanh niên có việc làm ngay trên quê hương; đẩy mạnh "Bình dân học vụ số", giúp bà con dùng điện thoại thông minh để học kỹ thuật, bán nông sản.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôn Măng Cành sẽ ngày càng ấm no, văn minh, tiếng cồng chiêng mãi ngân vang, cùng Quảng Ngãi và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.