Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Đây là lần thứ hai Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, sau buổi làm việc ngày 17/7/2026, về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, cuộc làm việc hôm nay là để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ninh Bình, bàn các định hướng, giải pháp triển khai trong những tháng cuối năm, bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở mức cao nhất có thể.

Chính phủ mong muốn tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không chỉ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chính phủ và HĐND tỉnh giao mà còn đạt kết quả càng cao càng tốt, qua đó hỗ trợ những địa phương còn khó khăn, có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tham gia đóng góp với tỉnh về định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách và thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, các bộ, ngành cần trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương. Những nội dung có thể giải quyết ngay thì trao đổi, xử lý ngay tại cuộc họp. Đối với những vấn đề cần thêm thời gian, các bộ, ngành trao đổi bước đầu; sau cuộc họp, sẽ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng, giao nhiệm vụ cụ thể để giải quyết nhanh nhất, kịp thời và thỏa đáng nhất các kiến nghị, đề xuất của Ninh Bình.

"Chúng tôi mong muốn sau mỗi cuộc họp, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hợp lý của Ninh Bình phải được giải quyết, xử lý nhanh nhất, qua đó tạo thêm động lực và điều kiện để tỉnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chuyển thành những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh", Phó Thủ tướng nói.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành liên quan đến tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh xác định 357 dự án có khó khăn, vướng mắc, trong đó 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, 96 dự án đã được xử lý, 157 dự án có phương án giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; 68 dự án đang được rà soát và 36 dự án cần sự hỗ trợ, giải quyết của Trung ương.

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh.

Các bộ, ngành góp ý giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ninh Bình

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, đồng thời tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu tư công, thu ngân sách, hạ tầng giao thông, năng lượng và tín dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Đại diện Bộ Tài chính ghi nhận những kết quả nổi bật của tỉnh. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân đầu tư công của tỉnh còn chậm, mới đạt 46,6% kế hoạch, xếp thứ 33/34 địa phương. Thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 44,2% dự toán, ảnh hưởng đến khả năng bố trí vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đề nghị tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với nguồn thu thực tế, đồng thời xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sát tình hình hơn.

Đại diện Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của tỉnh về bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào quy hoạch mạng lưới đường bộ và đề nghị tỉnh chủ động nghiên cứu phương án đầu tư tuyến Vành đai 5, kết nối các tuyến cao tốc với khu du lịch, khu công nghiệp và đô thị.

Trao đổi về vấn đề giải ngân, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh đã thành lập các đoàn công tác, phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, phần lớn các dự án đầu tư công của tỉnh tập trung vào lĩnh vực giao thông. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản thuận lợi, song tiến độ thi công và giải ngân còn gặp khó khăn do đặc thù kỹ thuật của các công trình, nhất là thời gian chờ xử lý lún nền đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, phần lớn vốn ngân sách Trung ương chưa giải ngân của tỉnh tập trung tại dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT08), với khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 119 km, trong đó đoạn dài 25 km qua địa bàn tỉnh Ninh Bình được đầu tư bằng vốn đầu tư công. Tiến độ giải ngân thời gian qua còn chậm do phải chờ xử lý nền đất yếu, gia tải.

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, đặc biệt là công tác gia tải, xử lý lún nền đường. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu giải ngân hết khoảng 1.200 tỷ đồng vốn Trung ương và 900 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết giải ngân 100% vốn Trung ương của dự án và hoàn thành đoạn cao tốc CT08 dài 25 km trong quý I/2027.

Đại diện các bộ, ngành phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, mở rộng không gian phát triển của Ninh Bình

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Năm 2026, Ninh Bình dự kiến hoàn thành 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. GRDP ước tăng 11,43%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, vượt mục tiêu Chính phủ giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp và xây dựng chiếm 48,62%; dịch vụ chiếm 33,56%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 26,5%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,1 tỷ USD, tăng 33,26%; du lịch đón gần 24 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,34 triệu lượt khách quốc tế.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với 140 dự án được cấp mới, gồm 44 dự án FDI và 96 dự án trong nước. Toàn tỉnh có 4.374 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 45.000 tỷ đồng.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt. Việc đưa cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với bình quân cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tình trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, với 2.299 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 1.332 doanh nghiệp giải thể. Tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Về nhiệm vụ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng chỉ ra tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn.

Phó Thủ tướng nêu rõ, những hạn chế này đòi hỏi tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao hơn, giải pháp cụ thể hơn và hành động quyết liệt hơn trong 02 tháng cuối năm 2026.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ và thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra của tỉnh.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Ninh Bình, trong đó tập trung: Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; triển khai lập quy hoạch phân khu các vùng đô thị (trong đó có nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực ga đường sắt tốc độ cao), quy hoạch phân khu khu vực Phủ Dầy và các khu vực phát triển trọng điểm khác.

Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trên cơ sở đó, tỉnh xác định các cực tăng trưởng chủ yếu gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ và kinh tế biển; khu vực Hoa Lư - Tràng An với kinh tế di sản, du lịch, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao; khu vực Nam Định với công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ; khu vực Phủ Lý - Nam Cao với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ vùng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị và hệ thống giao thông chiến lược. Tỉnh tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 gắn với lập Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên hạ tầng giao thông, liên kết vùng và hạ tầng phục vụ khai thác không gian phát triển mới, phát huy vai trò động lực của đô thị.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm. Tập trung thu hút đầu tư cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ và quy hoạch cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G toàn tỉnh. Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, hình thành các doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực thế mạnh của Tỉnh (dệt may, công nghiệp chế tạo thép, dược phẩm, …).

Tỉnh cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Gắn giải ngân với hoàn thành khối lượng; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Ninh Bình xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khắc phục điểm nghẽn kết nối, chia sẻ dữ liệu; tập trung hỗ trợ các địa bàn có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá cả, kiểm soát lạm phát.

Tỉnh cần tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp. Tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp. Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã làm rõ, cho ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị của Ninh Bình với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển.