Duy trì đà tăng trưởng cao

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, 9 tháng năm 2026, GRDP TP ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước và thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên. Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,12%, cao hơn 2,72 điểm phần trăm so với mức tăng 12,4% của cả nước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ và bằng 96,3% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 40,1 tỷ USD, tăng 18,8%, đưa mức xuất siêu lên 10 tỷ USD.

Hoạt động cảng biển và logistics tiếp tục tăng trưởng tích cực. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; doanh thu vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên quan tăng 20,8%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,12% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,8 tỷ USD, tăng 69% và bằng 96,4% kế hoạch năm. Đến ngày 31/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 33.877 tỷ đồng, tương đương 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tạo điều kiện chủ động khai thác nguồn lực phát triển. Hải Phòng cũng đề xuất sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối liên vùng, bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm và tháo gỡ khó khăn trong phát triển nguồn điện.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, nhất là khả năng duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, TP cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước, kiểm soát lạm phát và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế ban đêm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TP Hải Phòng. (Ảnh: CTTTPHP)

Phát huy dư địa, tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho những năm tiếp theo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%, tăng trưởng quý IV cả nước phải đạt khoảng 12,5%. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh một số địa phương vẫn có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, chưa đạt kế hoạch.

Phó Thủ tướng đề nghị những địa phương có điều kiện, tiềm năng và khả năng tăng trưởng cao như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đánh giá cao những kết quả TP đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Phó thủ tướng cho rằng, các chỉ số tăng trưởng của Hải Phòng không chỉ ở mức cao mà còn thể hiện tính ổn định, bền vững, là kinh nghiệm để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tạo đà bứt phá trong năm 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu người đứng đầu các cấp đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa cơ hội, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao. TP cần duy trì kết quả giải ngân đầu tư công, tăng tốc triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm.

Đồng thời, kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn; chủ động phương án cung ứng hàng thiết yếu, xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. TP cần có giải pháp kiềm chế lạm phát, không để tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Trong thu hút đầu tư, Hải Phòng cần lựa chọn các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, chú trọng hiệu quả sử dụng đất, năng lượng. Phát triển nhanh phải đi đôi với tăng trưởng xanh, bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các lĩnh vực cần ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược gồm bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải và logistics. Cùng với đó, TP cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, gắn với hệ thống xử lý nước thải, nhà ở công nhân và đào tạo lao động.

Đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, cơ chế điều phối thống nhất; phân định rõ chức năng, ngành nghề, định hướng thu hút đầu tư và lợi thế từng khu. Các khu cần bổ trợ lẫn nhau, tránh trùng lặp, cạnh tranh nội bộ, đầu tư dàn trải, gây lãng phí nguồn lực.

Về xuất khẩu, Hải Phòng cần tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn mức chung cả nước. TP cần chú trọng thị trường mới, thương mại điện tử xuyên biên giới và kênh phân phối trực tiếp; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, chủ động phòng ngừa rủi ro phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần phát huy vai trò trung tâm logistics, khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng mới. TP cần chuyển từ vai trò trung chuyển hàng hóa sang trung tâm tạo lập, phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực; đồng thời đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.