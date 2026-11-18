Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương những thành quả của tỉnh Hưng Yên đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: PHẠM VĂN HÀ)

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, với những điểm nổi bật: Tăng trưởng GRDP của tỉnh Hưng Yên duy trì mức hai con số, GRDP 9 tháng tăng 11,22%; ước cả năm GRDP tăng 11,65%.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, chỉ số công nghiệp 10 tháng tăng 15,64%. Tỉnh Hưng Yên thành lập mới 1 khu công nghệ cao, 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp; giải phóng mặt bằng trên 2.000 ha, hoàn thành đầu tư khoảng 900 ha hạ tầng khu cụm công nghiệp; thu hút 262 dự án mới và 179 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng và khoảng hơn 2 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện giải pháp tăng trưởng 2 con số. (Ảnh: PHẠM VĂN HÀ)

Đến ngày 12/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 60.897 tỷ đồng; toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 được 30 nghìn tỷ đồng; dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM VĂN HÀ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, biểu dương những thành quả của tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để nền kinh tế tăng trưởng cao nhất: Hưng Yên tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, thực hiện tốt kịch bản tăng trưởng quý 4; tạo việc làm, có sản lượng, khối lượng, doanh thu cụ thể; xác định rõ những dự án có thể đưa vào hoạt động, những doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất để tập trung tháo gỡ khó khăn; đặc biệt quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài nhà nước và mục tiêu đầu tư toàn xã hội. Tập trung đổi mới đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Tập trung vào mục tiêu xây dựng Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch đầu tư khu công nghệ cao; đưa kinh tế biển trở thành trụ cột tăng trưởng mới, hoàn thành đề án xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của các tỉnh phía Bắc. Phát triển đồng bộ cảng, Logistics năng lượng, nuôi trồng hải sản công nghệ cao; kiên quyết chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 là động lực phát triển; quan tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật, nhân lực có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khắc phục tình trạng thiếu lao động trong các khu công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68. Nâng cao chất lượng, giá trị của du lịch và công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100 % kế hoạch. Có giải pháp căn cơ bảo đảm các nguồn thu ngân sách; chủ động đánh giá, tính toán các nguồn thu, đáp ứng các nhiệm vụ chi. Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư.

Tập trung số hóa sạch dữ liệu đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, về xây dựng, môi trường...; tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh xây dựng xã hội, nhà cho công nhân ở các khu công nghiệp. Chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa cho Nhân Dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân; đối thoại xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện kéo dài. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính.