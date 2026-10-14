Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Bắc Ninh về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành của Bắc Ninh.

Nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Báo cáo tại hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Thịnh trình bày nêu rõ, 9 tháng năm 2026, kinh tế-xã hội của Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao. Tăng trưởng GRDP quý III ước tăng 13,83% đứng thứ 3 cả nước; 9 tháng ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Đáng chú ý, tính đến hết ngày 30/9, thành phố Bắc Ninh giải ngân đạt 97,61% kế hoạch so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đứng đầu cả nước.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai quyết liệt. Kết quả thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, số lượng dự án mới và quy mô vốn đăng ký duy trì mức tăng khá.

Lũy kế 9 tháng thu hút được hơn 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so cùng kỳ năm 2025 với 435 dự án cấp mới và 317 dự án điều chỉnh. Riêng thu hút vốn FDI Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước. Bắc Ninh thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương trao đổi làm rõ kết quả, những khó khăn, vướng mắc và giải đáp các đề xuất, kiến nghị nhằm giúp địa phương khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển. Tập trung vào các nội dung về cơ chế thu hút doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê; nhà ở xã hội; quy định nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thời gian làm việc, làm thêm của người lao động, cơ chế liên thông, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Để tạo điều kiện cho thành phố Bắc Ninh phát triển xứng tầm không gian đô thị thành phố và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền,thành phố đề nghị Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương và Chính phủ cho phép Bắc Ninh được áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt…

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất

Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 12,5%. Với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 11,81%, Bắc Ninh còn cách mục tiêu cả năm 0,69%. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu được giao, thành phố xác định tăng trưởng GRDP trong quý IV phải đạt 14,57%, trong đó: nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 1,3%; công nghiệp-xây dựng tăng 14,72%; dịch vụ tăng 9,08%. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ dư địa tăng trưởng, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Các thành viên Đoàn công tác giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. (Ảnh: TT).

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố Bắc Ninh đạt được trong 9 tháng năm năm với tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp thứ 4, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu cả nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước. Từ những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đánh giá Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp chiến lược hàng đầu và có đầy đủ các yếu tố nền tảng giữ vai trò động lực trong phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và đảm nhiệm vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia.

Cơ bản nhất trí với kịch bản tăng trưởng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 của Bắc Ninh,Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố Bắc Ninh phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung cao độ trong quý IV, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất có thể, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TT).

Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thu hút doanh nghiệp FDI theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung thu hút doanh nghiệp FDI thế hệ mới, phát huy vai trò là một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất của cả nước; chuyển trọng tâm từ tăng nhanh kim ngạch sang tăng giá trị gia tăng. Đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI phù hợp thực tiễn. Chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gây dựng thương hiệu, tạo thêm giá trị gia tăng.

Cùng với đó, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics; chú trọng phát triển gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và chuyển đổi xanh. Thành phố lưu ý đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng trên địa bàn, nhất là đường Vành đai 4, Vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối…

Đối với các kiến nghị của Bắc Ninh, Phó Thủ tướng chỉ rõ, có 16/26 kiến nghị của Bắc Ninh tại cuộc làm việc của Đoàn tháng 7 đã được giải đáp. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết với những kiến nghị cũ và mới của địa phương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ủng hộ về chủ trương đối với đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt của thành phố, đồng chí lưu ý địa phương cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đồng thời yêu cầu các bộ ngành liên quan hỗ trợ thành phố xây dựng đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu. (Ảnh: TT).

Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng những ý kiến đóng góp, đề xuất của các bộ, ngành Trung ương, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức cao nhất.