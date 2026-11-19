Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh năm 2020) ước tăng 11,43%; thu ngân sách ước đạt hơn 80.000 tỷ đồng, ước đạt 114% dự toán Trung ương giao. Tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đến ngày 10/11, tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công được gần 16.620 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện địa phương đang tập trung xử lý từng điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh đã đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh; Ứng dụng công nghệ số NinhBinh-S; đang tập trung triển khai các nền tảng kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng; đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để làm cơ sở tổ chức không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 357 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Đến nay, 96 dự án đã được xử lý, 157 dự án có phương án giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; 68 dự án đang được rà soát và 36 dự án cần sự hỗ trợ, giải quyết của Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu tư công, thu ngân sách, hạ tầng giao thông, năng lượng và tín dụng đối với địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Ninh Bình cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra; theo dõi sát kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 để kịp thời có các giải pháp xử lý; tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành xử lý 157 dự án tồn đọng đã có phương án; xử lý dứt điểm 38 cơ sở nhà, đất dôi dư; đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trên cơ sở đó, tỉnh cần xác định các cực tăng trưởng chủ yếu với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ vùng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị và hệ thống giao thông chiến lược.

Tỉnh tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 gắn với lập Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông, liên kết vùng và hạ tầng phục vụ khai thác không gian phát triển mới; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2026-2030; phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng tỷ lệ phủ sóng 5G toàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá cả, kiểm soát lạm phát; tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp; theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không chỉ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao mà còn đạt kết quả ngày càng cao, tốt hơn; qua đó hỗ trợ những địa phương còn khó khăn, có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra.