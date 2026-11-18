Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tất Đạt

9 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 11,22%

Theo báo cáo của Hưng Yên, 9 tháng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), cao hơn bình quân cả nước (9,01%), xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và thứ 5/6 địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên là một trong 12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,64% (cả nước tăng 12,4%). Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

10 tháng, toàn tỉnh thu hút được 262 dự án đầu tư mới và 179 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn mới và tăng thêm đạt 75.007,1 tỷ đồng và khoảng 2,074 tỷ USD.

Đến ngày 12/11, toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch được hơn 28.568 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch, đứng thứ 4 cả nước về số vốn giải ngân tuyệt đối. Dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Trao đổi với các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết tỉnh đã hoàn thành quy hoạch, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và xác định ba vùng tăng trưởng ở phía bắc, trung tâm và phía nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là trục bắc - nam, nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, với đặc thù phát triển công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất, kinh doanh thường có đóng góp lớn vào tăng trưởng trong quý 4.

Trên cơ sở đánh giá của các ngành chức năng, Hưng Yên dự kiến tăng trưởng cả năm 2026 đạt khoảng 11,65%, vượt mục tiêu đề ra.

Quyết liệt giữ đà tăng trưởng hai con số

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 10 tháng, trong đó đáng chú ý là tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 11,22%, vượt kịch bản. Cùng với duy trì tăng trưởng cao, tỉnh kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

"Trong bối cảnh cả nước phải nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát, kết quả của Hưng Yên rất đáng ghi nhận", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tất Đạt

Giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng quý 4 đạt tối thiểu 12,14%, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Tỉnh cần phân ra kịch bản quý 4 đến từng ngành, sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong quý 4 để tập trung tháo gỡ.

Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng đất đai, thu hút FDI gia công, lắp ráp sang tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng nội địa.

Cùng với đó cần sớm hoàn thành đề án xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc, phát triển đồng bộ cảng, logistics, năng lượng…

Phó Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Tỉnh cần ưu tiên bảo đảm mặt bằng, vốn đối ứng và vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia như: Vành đai 4 - Vùng thủ đô, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.