Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong 9 tháng GRDP của Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước

Theo báo cáo của UBND thành phố, GRDP Hải Phòng 9 tháng năm 2026 ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 13,98%; dịch vụ tăng 10,99%. Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỉ đồng, chiếm gần 5,8% quy mô kinh tế cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn công tác Trung ương Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Hải Phòng

Đà tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,12% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 tỉ USD, bằng 96,3% kế hoạch năm; hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%. Thành phố đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,5%.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,8 tỉ USD trong 10 tháng, tăng 69% so với cùng kỳ. Đối với đầu tư trong nước, thành phố thu hút 98 dự án mới, có 24 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 115.000 tỉ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 92,9% dự toán giao. Đến giữa tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn này trong tháng 11.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 10 tháng, Hải Phòng hoàn thành 3.482 căn nhà ở xã hội và 820 căn nhà ở cho thuê. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo hướng giảm đầu mối quản lý, duy trì các địa điểm học tập. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai trên toàn địa bàn.

Thành phố đang chuẩn bị các không gian phát triển mới gắn với Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu thương mại tự do. Đồng thời, triển khai thí điểm nền tảng logistics liên ngành, phát triển hạ tầng số phục vụ chính quyền hai cấp và tiếp nhận, giải quyết ý kiến của người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng Smart Hải Phòng.

Từ những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển, Hải Phòng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Thành phố kiến nghị rà soát quy hoạch cảng biển, quan tâm các công trình giao thông kết nối vùng và nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho dự án trọng điểm; đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án nguồn điện, hoạt động của các nhà máy điện hiện hữu.

Hải Phòng tiếp tục là thành phố giữ vững đà tăng trưởng

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với cả giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại và giá cả, Hải Phòng vẫn duy trì đà tăng trưởng cao.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đánh giá cao kết quả tăng trưởng công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Cảng container Quốc tế Hải Phòng

Những kết quả đó khẳng định vai trò của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần bám sát kịch bản tăng trưởng, triển khai quyết liệt các giải pháp đối với từng ngành, lĩnh vực, nhất là những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, lao động cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính để các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Kế hoạch năm 2027 cần được xây dựng trên cơ sở năng lực sản xuất thực tế và tiến độ triển khai từng dự án.

Đối với đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục duy trì kết quả giải ngân đã đạt được, tăng tốc thực hiện các công trình, phấn đấu sớm hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026. Chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành và địa bàn để có phương án điều hành phù hợp.

Về định hướng thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục lựa chọn các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực thành phố có lợi thế như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải và logistics.

Quá trình phát triển phải chú trọng hiệu quả sử dụng đất, năng lượng, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cảng container Quốc tế Hải Phòng

Đối với xuất khẩu, Hải Phòng cần rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn, xác định nguyên nhân tốc độ tăng xuất khẩu còn thấp hơn mức chung cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò trung tâm logistics, gắn kết các không gian phát triển của Hải Phòng. Hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do cần được khai thác đồng bộ để thành phố không chỉ là điểm trung chuyển hàng hóa mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập, phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực.

Hình thành sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và các nhà cung ứng trong nước; đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên những hành lang kinh tế.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố phối hợp các đơn vị điện lực cập nhật nhu cầu phụ tải, nhất là tại khu công nghiệp và các dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Đối với các kiến nghị của Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao đổi, làm rõ hướng xử lý những vấn đề về cơ chế, chính sách, hạ tầng cảng biển, kết nối vùng và năng lượng.

Thành phố cần chủ động thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thêm điều kiện để phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể và đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương đối với Hải Phòng. Chủ tịch UBND thành phố cho biết thời gian qua, Hải Phòng bám sát các định hướng lớn của Trung ương, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy logistics, thương mại tự do, kinh tế biển và kinh tế số. Nhờ đó, kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực, thành phố tiếp tục giữ vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.

Hải Phòng sẽ tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo tại cuộc làm việc, tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung ương và các bộ, ngành trong tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Chi cục Hải quan khu vực III.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Chi cục Hải quan khu vực III

Phó Thủ tướng đánh giá thông quan tập trung là hướng đi quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế vận hành tại Hải Phòng, đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, số hóa dữ liệu, nâng hiệu quả phối hợp với các ngành có chức năng kiểm tra chuyên ngành. Yêu cầu đặt ra là quản lý, kiểm soát hàng hóa chặt chẽ nhưng vẫn rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tân cảng Hải Phòng