Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Hiện nay, cả nước đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn Hải Phòng tiếp tục cố gắng để đạt kết quả cao nhất, không chỉ dừng lại ở mục tiêu thành phố đã đề ra, qua đó đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu mở đầu cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

"Chúng tôi muốn nghe những khó khăn, vướng mắc mà thành phố đang gặp phải, nhất là những vấn đề cần có sự chỉ đạo của Chính phủ và hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác", Phó Thủ tướng nói.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, thuộc nhóm ba địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán giao, tăng 10,12% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31/10/2026 đạt 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Trong 10 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 96,4% kế hoạch năm.

Thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các nguồn lực phát triển; sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, các công trình giao thông kết nối liên vùng; bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm; đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện hiện hữu, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, nhất là việc duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, các bộ, ngành cũng lưu ý Thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước, kiểm soát lạm phát và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đối với các kiến nghị của Hải Phòng, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng cảng biển và các dự án năng lượng.

Đại diện các bộ, ngành báo cáo, phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Mở rộng không gian tăng trưởng mới cho thành phố Hải Phòng

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

Chúng ta thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Những biến động về giá xăng dầu và các yếu tố bên ngoài đã tác động đáng kể đến tình hình giá cả, lạm phát trong nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện qua các quý, ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn từ môi trường quốc tế. Đây là điểm rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần càng khó khăn càng nỗ lực, càng thách thức càng vươn lên của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Hiện nay, cả nước đang tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Để đạt mức tăng trưởng cả năm 10%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 12,5%. Đây là mục tiêu rất cao, nhất là khi bên cạnh những địa phương tăng trưởng tốt, vẫn còn một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn những địa phương có điều kiện, tiềm năng và khả năng tăng trưởng cao như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ, những kết quả Hải Phòng đạt được rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các chỉ số tăng trưởng của thành phố không chỉ ở mức cao mà còn cho thấy tính ổn định và bền vững. Đây là kinh nghiệm đáng để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo.

9 tháng đầu năm GRDP đạt 12,08%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 3 địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Công nghiệp 10 tháng đầu năm tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12%, cao hơn 2,72 điểm phần trăm so với mức tăng 12,4% của cả nước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,17%, cao hơn mức tăng 13,5% của cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 96,3% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 40,1 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ, xuất siêu 10 tỷ USD. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện quy mô sản xuất và vai trò của Hải Phòng trong giao thương quốc tế.

Lợi thế cảng biển tiếp tục được phát huy, với hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; doanh thu vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên quan tăng 20,8%. Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài gần 3,8 tỷ USD, tạo thêm dư địa phát triển sản xuất.

"Vấn đề đặt ra là chuyển các lợi thế này thành sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và các nhà cung ứng trong nước", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 92,9% dự toán giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Thành phố ước tăng 11,68% so với cuối năm 2025, tăng 14,77% so với cùng kỳ.

Về năng lượng, Thành phố đã phối hợp bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống. Với các nhà máy nhiệt điện hiện hữu có tổng công suất 3.440 MW, Hải Phòng đồng thời có vai trò đóng góp nguồn điện cho hệ thống quốc gia. Thành phố đã chủ động quan tâm đến các dự án nguồn điện và hạ tầng năng lượng cho giai đoạn phát triển tới.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31/10/2026 đạt 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, an sinh, thể thao và truyền thông tiếp tục được quan tâm, duy trì và đẩy mạnh toàn diện (Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng giải; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại 100% xã, phường, đặc khu…).

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, tại Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do năm 2025 (FTA Index 2025); Hải Phòng dẫn đầu cả nước và là địa phương duy nhất được đánh giá ở mức "Rất tốt".

Phó Thủ tướng nêu rõ, những con số nêu trên khẳng định vị trí của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Thành phố.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vừa qua; Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026. Phó Thủ tướng lưu ý, người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa cơ hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027.

Cần quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Kết quả giải ngân của Thành phố đạt kết quả cao (đứng thứ 5/34 cả nước), không còn dự án tồn đọng, gặp khó khăn, vướng mắc, cho nên, phấn đấu duy trì tiếp tục kết quả như đã đạt được 10 tháng qua; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu, kế hoạch năm đã đặt ra.

Kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%; rà soát các yếu tố tăng giá theo ngành, địa bàn, đặc biệt chủ động phương án cung ứng hàng thiết yếu, xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 để có giải pháp kiềm chế lạm phát, không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý. Tổ chức thiết thực các chương trình kết nối cung cầu, khuyến mại, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Thành phố, các địa phương trong Vùng. Phát triển thương mại điện tử gắn với hạ tầng bán lẻ, chợ và dịch vụ giao nhận, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tham gia. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; chú trọng hiệu quả sử dụng đất, năng lượng, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững và yêu cầu bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực Thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch, công nghiệp hàng hải, logistics. Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp gắn với xử lý nước thải, nhà ở công nhân và đào tạo lao động.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế điều phối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do. Phân định rõ chức năng, ngành nghề, định hướng thu hút đầu tư, ngành ưu tiên, phân khúc nhà đầu tư và lợi thế của từng khu, bảo đảm bổ trợ lẫn nhau, không trùng lặp, không cạnh tranh nội bộ, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác các hiệp định thương mại tự do; rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân xuất khẩu tăng chậm hơn mức chung cả nước. Chú trọng thị trường mới, thương mại điện tử xuyên biên giới và kênh phân phối trực tiếp. Hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng quy định về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc; chủ động phòng ngừa rủi ro phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, bảo vệ uy tín hàng xuất khẩu.

Phát huy vai trò trung tâm logistics và gắn kết các không gian phát triển; khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu thương mại tự do, mở rộng không gian tăng trưởng mới cho thành phố Hải Phòng giúp thành phố chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực. Đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.

Thành phố phối hợp với các đơn vị điện lực cập nhật nhu cầu phụ tải, nhất là tại các khu công nghiệp và dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Làm rõ khả năng thu xếp vốn, nhiên liệu, đấu nối và tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện trước khi đề xuất phương án đầu tư. Đồng thời, thúc đẩy tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại những nơi đủ điều kiện theo quy định, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã làm rõ, cho ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị của Hải Phòng với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thành phố phát triển.