Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Giữ ổn định giá hàng hóa do Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt CPI cuối năm

Tập trung kiểm soát lạm phát cuối năm

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026 diễn ra sáng 9/11, do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì, đại diện các bộ ngành, địa phương thống nhất với báo cáo của Bộ Tài chính về công tác quản lý giá, đồng thời nêu các giải pháp bình ổn, kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng 9/11. Ảnh: Mạnh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra đứt gãy. Lượng xăng dầu tồn kho tại các thương nhân đầu mối đạt khoảng 1,7 triệu tấn, đủ bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong hai tháng cuối năm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, vấn đề quan trọng hiện nay là bảo đảm việc giảm giá điện, xăng dầu được phản ánh vào giá các hàng hóa, dịch vụ sử dụng những yếu tố này làm đầu vào. Bộ Công thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu điều chỉnh giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nêu rõ, giá nhà ở và một số sản phẩm bất động sản trong tháng 10 giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá vật liệu xây dựng thời gian qua chịu áp lực tăng do nhu cầu lớn và các yếu tố hình thành giá tăng. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cập nhật, công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp chủ động nguồn cung vật liệu cho các dự án...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua các tuyến hàng hải chiến lược gây áp lực lên giá dầu, nhiên liệu, nguyên vật liệu và chi phí vận tải quốc tế. Lạm phát toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro, trong khi chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục được điều hành thận trọng.

Trong nước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Mức tăng CPI bình quân hiện đã vượt mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% được Quốc hội giao.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chủ động và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành giá.

Các chính sách tài khóa, tiền tệ tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, giảm giá điện và các giải pháp về thuế đối với xăng dầu để giảm chi phí đầu vào. Theo thống kê, tổng quy mô các chính sách miễn, giảm thuế, phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từ đầu năm đến nay ước khoảng 366.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng chính sách và người dân... Ngân sách dành cho các chính sách an sinh xã hội trong 10 tháng qua ước tính trên 250.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, nguồn lực dành cho các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội là rất đáng kể. Những chính sách này góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát, tạo dư địa và điều kiện để Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI theo mức Quốc hội giao.

Đáng chú ý, qua kết quả 10 tháng năm 2026, có 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát CPI ở mức dưới 4,5%, thấp hơn ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra.

Siết điều hành giá, chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết 2027

Về nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đầu vào quan trọng như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động và chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường.

Thứ hai, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giữ ổn định giá tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026, yêu cầu các bộ, ngành chủ động triển khai.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu và các lĩnh vực có nguy cơ biến động cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Thứ tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền; phổ biến, tập huấn các quy định mới và khẩn trương tiếp nhận kê khai giá theo phân công, bảo đảm dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường và điều hành giá.

Về nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến CPI, phân tích, dự báo và cập nhật các kịch bản điều hành; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp phù hợp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bộ Công thương theo dõi sát cung cầu, giá xăng dầu, điện và các mặt hàng năng lượng; điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm nguồn cung thông suốt. Giám sát việc thực hiện chính sách giảm thuế xăng dầu, giảm giá điện, bảo đảm tác động giảm chi phí được phản ánh phù hợp vào giá bán. Đồng thời, triển khai các giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, kết nối cung cầu và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027; ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát sản xuất, nguồn cung và giá lương thực, thực phẩm; chủ động bảo đảm nguồn cung thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ tiêu dùng cuối năm và Tết 2027...

Bộ Xây dựng theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở và chi phí xây dựng; phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, khai thác, vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án, công trình trọng điểm; kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng phương án cân đối cung cầu, dự trữ và cung ứng hàng hóa thiết yếu, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến./.