Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên. Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng tham dự ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành, xã Măng Đen, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Măng Đen nói chung và thôn Măng Cành nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP 10 tháng của tỉnh Quảng Ngãi ước tăng 9,16%; xã Măng Đen đang khẳng định vị thế điểm đến của vùng cao nguyên với thu nhập bình quân khoảng 70 triệu đồng/người; đón trên 1,3 triệu lượt khách; cà-phê, sâm Ngọc Linh, dược liệu quý, rau hoa xứ lạnh cho giá trị cao, trên 40 sản phẩm OCOP được công nhận.

Thôn Măng Cành hiện có 143 hộ dân, với 502 nhân khẩu. Phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 30 triệu đồng/năm. Toàn thôn hiện còn 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo (chiếm 8,4%).

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 thôn Măng Cành, xã Măng Đen. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Bên cạnh đó, nhân dân thôn, làng với tinh thần tự lực, tự cường cùng hiến đất, góp ngày công mở 5km đường đi khu sản xuất. Bản sắc văn hóa tiếp tục được giữ gìn qua các hoạt động văn hóa cồng chiêng, múa xoang với 20 nghệ nhân thường xuyên truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị chính quyền và nhân dân thôn Măng Cành, xã Măng Đen tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; "nói dân nghe, làm dân tin".

Đông đảo bà con nhân dân thôn Măng Cành dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Bên cạnh đó, địa phương phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của đồng bào; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững; khai thác các thế mạnh xây dựng thương hiệu cà-phê đặc sản, trồng dược liệu dưới tán rừng; chăn nuôi có chuồng trại; liên kết qua hợp tác xã, doanh nghiệp để có đầu ra ổn định.

Xã Măng Đen đang hướng tới Khu du lịch quốc gia, trong đó, du lịch phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể hưởng lợi, gắn với bảo tồn không gian truyền thống, nhà rông, cồng chiêng; không "sân khấu hóa" văn hóa; từng bước hình thành các điểm du lịch trải nghiệm, homestay như các làng Kon Vơng Kia, Kon Tu Ma…để quảng bá hình ảnh Măng Đen thân thiện, mến khách, giàu bản sắc.