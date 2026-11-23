Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Măng Cành

Thôn Măng Cành hiện có 143 hộ với 502 nhân khẩu, cách trung tâm xã khoảng 12km. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc. Đáng chú ý, người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công mở đường vào khu sản xuất với chiều dài 5km.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả thôn Măng Cành đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn khi địa phương vẫn còn 5 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân còn thấp, sản xuất nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ sản phẩm hạn chế.

Phó Thủ tướng tặng quà cho thôn Măng Cành

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, già làng và người có uy tín. Đồng thời, chủ động đấu tranh, không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ khối đại đoàn kết.

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Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, Phó Thủ tướng đề nghị người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển cà phê đặc sản, chanh dây theo mã số vùng trồng, dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi có chuồng trại; tăng cường liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để ổn định đầu ra. Địa phương cần gắn phát triển du lịch cộng đồng với Khu du lịch Măng Đen, lấy người dân làm chủ thể thụ hưởng, đồng thời gìn giữ không gian văn hóa truyền thống, cồng chiêng, nhà rông và lễ hội.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên; vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, chăn thả gia súc tự do và đẩy mạnh bình dân học vụ số, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, người dân thôn Măng Cành sẽ tiếp tục xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, văn minh, góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi phát triển trong giai đoạn mới.

Diễm Phúc - Khắc Phố