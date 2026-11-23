Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: BT.

Thôn Măng Cành hiện có 143 hộ với 502 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng. Người dân sống chủ yếu bằng trồng cà phê, chanh dây, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Năm 2026, thu nhập bình quân đạt khoảng 30 triệu đồng/người. Thôn còn 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống. Đội cồng chiêng, múa xoang với 20 nghệ nhân thường xuyên truyền dạy cho thế hệ trẻ. Công tác dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh trật tự được giữ vững, thôn được công nhận thôn văn hóa năm 2026.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Măng Cành đạt được, đồng thời nhấn mạnh đây là thành quả từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động của người dân và vai trò dẫn dắt của chi bộ, ban công tác Mặt trận, già làng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chủ động giải quyết vướng mắc từ cơ sở, không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ cộng đồng.

Đồng thời, địa phương cần hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy văn hóa truyền thống, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển sản xuất phù hợp để giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý việc bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường và phát triển du lịch cộng đồng gắn với Khu du lịch Măng Đen, trong đó người dân phải là chủ thể tham gia và thụ hưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho bà con đồng bào xã Măng Đen tại ngày hội. Ảnh: BT.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà tập thể thôn và 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ dân.