Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng múa Vũ điệu kết đoàn tại Ngày hội. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết Dân tộc tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló, xã Pu Nhi (tỉnh Điện Biên).

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, xã Pu Nhi và đông đảo người dân.

Tại ngày hội, đồng bào các dân tộc xã Pu Nhi trình diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc; trình diễn các nghề truyền thống như rèn dao, dệt thổ cẩm, giã bánh giày và trưng bày các sản phẩm nông sản của địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội, xã Pu Nhi công bố, trao Quyết định và Giấy công nhận danh hiệu “Bản văn hóa,” “Gia đình văn hóa” năm 2026 cho các hộ gia đình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi, đặc biệt là bản Tù Lu-Tìa Ló đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng nêu rõ đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng quan trọng để vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển quê hương. Là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua địa phương đã phát huy lợi thế, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, nhất là thông qua du lịch cộng đồng.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ trong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (ngồi ghế) tham quan, trải nghiệm nghề rèn truyền thống của đồng bào Mông ở xã vùng cao Pu Nhi, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chính quyền địa phương cần chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đối với phát triển du lịch cộng đồng, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan tự nhiên và kiến trúc nhà gỗ truyền thống; phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn với nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và ẩm thực dân tộc. Người dân phải là chủ thể, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển bền vững...

Bí thư Đảng ủy xã Pu Nhi Ngô Văn Thanh thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Phó Thủ tướng với địa phương.

Bản Tù Lu-Tìa Ló hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, người dân trong bản tích cực đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, năng suất lúa bình quân đạt 44 tạ/ha. Toàn bản còn 24 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo; 140/162 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông, trong đó có nghề rèn dao truyền thống, dệt thổ cẩm, trang phục, dân ca, dân vũ và ẩm thực. Bản từng bước khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, chương trình “Tết Độc lập” gắn với lễ khánh thành bản du lịch cộng đồng trong ngày 1-2/9 vừa qua đã thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho đại diện bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló, xã Pu Nhi. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại bản Tù Lu-Tìa Ló và xã Pu Nhi. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao 10 suất quà hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước đó, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã tham quan các mô hình homestay, nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian trưng bày văn hóa tại địa phương./.