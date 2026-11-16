Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Tù Lu Tìa Ló

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày Đại đoàn kết toàn dân tại bản Tù Lu Tìa Ló.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (Ngày hội) còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ, Nhân dân và các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian được tổ chức, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Người dân bản Tù Lu Tìa Ló tặng hoa Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Bản Tù Lu Tìa Ló hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc truyền thống và khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Pu Nhi trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu, Nhân dân tham dự Ngày hội.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong đó, chú trọng vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; gìn giữ các loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống và tri thức dân gian, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân.

Phó Thủ tướng tặng quà cho bản Tù Lu Tìa Ló.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, lấy người dân làm trung tâm; gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường; chú trọng giáo dục, đào tạo nghề, trang bị kỹ năng số cho thế hệ trẻ, tạo nền tảng để người dân chủ động tham gia vào quá trình phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng trao quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Pu Nhi.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao quà tặng tập thể cho bản Tù Lu Tìa Ló và 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của bản và xã Pu Nhi. Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng các lãnh đạo tỉnh trao quà tặng tập thể bản và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban Tổ chức cũng công bố quyết định công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm 2026; trao giấy chứng nhận cho tập thể bản Tù Lu Tìa Ló và đại diện 10 gia đình tiêu biểu.