Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Ngày 13/10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đồi E2; Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng; Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Điện Biên

Tham gia đoàn có đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện một số ban, sở, ngành Điện Biên.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đồi E2, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trước anh linh của Người, đoàn bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức xây dựng Chính phủ hiện đại, liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, đoàn công tác dâng hương tưởng niệm, tri ân vị Tổng Tư lệnh đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Đây là dịp để các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng có đóng góp đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dâng hương lên phần mộ liệt sĩ

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đến viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và các Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Độc Lập, Tông Khao, Him Lam. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hoa, thắp hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã đóng góp công sức, xương máu cho Chiến dịch Điện Biên Phủ và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau lễ viếng tại đài tưởng niệm, Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn đến từng phần mộ, thắp hương tri ân những người con ưu tú đang yên nghỉ tại các nghĩa trang.

Thông qua hoạt động tưởng niệm, đoàn công tác khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Điện Biên Phủ; tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công.