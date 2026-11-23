Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih. Ảnh: CĐ.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong không khí trang nghiêm, tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Măng Đen, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, góp phần mang lại hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih, nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chiến thắng Kon Braih gắn liền với Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1953-1954. Trong trận đánh đồn Kon Braih, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803 đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, vượt qua sự chống trả quyết liệt của địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BT.

Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến thắng Kon Braih mãi là dấu son lịch sử, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng quả cảm của quân và dân ta.

Dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh, đẹp, đồng thời thể hiện sự trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc.