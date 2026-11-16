Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà các gia đình tiêu biểu bản Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: LÊ LAN)

Xúc động khi được về Điện Biên dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí Phó Thủ tướng gửi lời chúc, lời thăm hỏi ân cần đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Điện Biên.

Nhắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định rằng: Lời dạy của Người đã trở thành chân lý của cách mạng Việt Nam, mọi thắng lợi của dân tộc ta, từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết.

Với Điện Biên, tinh thần ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Chính từ mảnh đất lịch sử này, sức mạnh toàn dân tộc đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc và phong trào giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló, nhân dân xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại phiên khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là tầm nhìn tư tưởng của Đảng, Nhà nước coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực là sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló vui mừng được chào đón Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên về dự Ngày hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló đã bằng hành động nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bắt đầu từ 9 hộ khi hình thành bản (năm 1966), sau 60 năm bản đã có 162 hộ (808 nhân khẩu), 100% là đồng bào dân tộc H'Mông; bà con luôn đoàn kết, phát huy văn hóa truyền thống, cải thiện đời sống, đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống người dân ngày càng khởi sắc; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; 135/162 hộ đã có máy phay, máy xới đất; 11 hộ có ô-tô; nhiều hộ là tấm gương làm kinh tế giỏi như gia đình ông Cứ Chừ Tú, ông Hồ Chứ Dính, Hờ A Giàng…

Du lịch cộng đồng từng bước hình thành, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công nhận là điểm du lịch cộng đồng.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi; đặc biệt là bà con bản Tù Lu-Tìa Ló", đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp của nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: LÊ LAN)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Pu Nhi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; riêng Tù Lu-Tìa Ló còn 16 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo, hạ tầng chưa đồng bộ, còn khó khăn nhất là vào mùa mưa nên chưa phục vụ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân xã Pu Nhi tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; nêu gương từ thái độ với dân, tiếp dân, giữ đúng lời hứa giải quyết công việc với dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, vận động, đại diện nguyện vọng nhân dân; kịp thời giải quyết vấn đề, mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở; ưu tiên hòa giải để giữ vững tình làng, nghĩa bản; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong vận động nhân dân; củng cố lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Để tinh thần Ngày hội Đại đoàn kết thực sự lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên trong đời sống, mỗi thôn, bản cần chọn việc làm thiết thực, vừa sức để duy trì quanh năm như: Chăm lo hộ nghèo, gia đình neo đơn, giữ gìn cảnh quan môi trường. Việc gì đã thống nhất thì cùng làm, công khai kết quả, bà con cùng biết, cùng tham gia và cùng giám sát.

Phó Thủ tướng và các đại biểu dự Ngày hội tại Tù Lu-Tìa Ló. (Ảnh: LÊ LAN)

Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xã Pu Nhi và bản Tù Lu-Tìa Ló cần xác định văn hóa là tài sản vô giá tạo nên bản sắc cộng đồng. Do vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã phối hợp ngành văn hóa tỉnh rà soát các loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để ưu tiên hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy; tạo điều kiện, khuyến khích thanh thiếu niên học tập, thực hành sáng tạo, đưa văn hóa đến gần nhân dân.

Kiên trì mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, khai thác tiềm năng, hiệu quả và lợi thế địa phương, Pu Nhi cần chú trọng khai thác phát triển cây trồng phù hợp, từng bước đưa thành sản phẩm đặc trưng; ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo chuỗi liên kết để phát huy giá trị, nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng làm giàu chính đáng, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động vươn lên bằng sức lao động, ý chí.

Bảo đảm phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc và bền vững, bản Tù Lu-Tìa Ló phải đặt người dân ở vị trí trung tâm là chủ thể hưởng lợi đi đôi với bảo tồn văn hóa, môi trường, cảnh quan và không gian sống truyền thống. Cần khai thác giá trị văn hóa bản địa, truyền thống kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên với văn hóa, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Phải xác định mỗi người dân là một đại sứ văn hóa; mỗi nụ cười, lời chào, ngôi nhà đều quảng bá hình ảnh Điện Biên, Pu Nhi, Tù Lu-Tìa Ló thân thiện, mến khách và giàu bản sắc.

Chăm lo giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thế hệ tương lai, Phó Thủ tướng gửi niềm mong phụ huynh, dòng họ, thầy cô giáo tiếp tục quan tâm để mọi trẻ em được đến trường, rèn luyện, học tập tốt nhất; chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên, khuyến khích thế hệ trẻ làm chủ khoa học công nghệ, kỹ năng số xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.