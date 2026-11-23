Sáng 23.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cùng cán bộ, nhân dân thôn Măng Cành, xã Măng Đen.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen

Tham dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng các lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; nhìn lại những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đoàn kết xây dựng cộng đồng ấm no, văn minh

Thôn Măng Cành hiện có 143 hộ với 502 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Dù điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và sinh hoạt cộng đồng luôn được bà con duy trì, phát huy.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 30 triệu đồng/năm. Toàn thôn còn 5 hộ nghèo, chiếm 3,5% và 12 hộ cận nghèo, chiếm 8,4%. Đây là những con số cho thấy địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Một điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở Măng Cành là ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống được người dân quan tâm. Đội cồng chiêng của thôn với 20 nghệ nhân vẫn được duy trì, thường xuyên tham gia các dịp lễ hội và hoạt động văn hóa tại cộng đồng. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh, từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp được chú trọng.

Phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa đạt kết quả tích cực khi 140/140 hộ được công nhận Gia đình văn hóa; thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026. Các tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống đoàn kết, an toàn.

Bước sang năm 2027, thôn Măng Cành đặt mục tiêu giảm thêm từ 2 - 3 hộ nghèo, nâng cao thu nhập, tăng số hộ khá, giàu; tiếp tục giữ vững tỷ lệ 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân cũng xác định tiếp tục hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Phát huy nội lực, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Đen nói chung, thôn Măng Cành nói riêng trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động lao động, sản xuất, sự đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy dân chủ ở cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, toàn thôn còn 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo; sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhỏ lẻ, thu nhập chưa cao. Vì vậy, địa phương cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để khai thác tiềm năng, tạo sinh kế ổn định và giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tặng quà, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; nói để dân hiểu, làm để dân tin.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cộng đồng; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vận động nhân dân, củng cố sự đồng thuận, không để các thế lực xấu lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để gây chia rẽ.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Trong đó, cần quan tâm khai thác lợi thế du lịch cộng đồng gắn với Khu du lịch Măng Đen, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trở thành chủ thể và được thụ hưởng những thành quả từ hoạt động du lịch.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, giúp người dân từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong đời sống và sản xuất.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng cán bộ và nhân dân thôn Măng Cành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, văn minh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao quà tặng tập thể thôn Măng Cành và 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, đồng thời tặng quà các hộ dân khó khăn trên địa bàn.