Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng điều hành ban hành Kế hoạch phát triển TTTCQT đến năm 2035 và Quy chế hoạt động của TTTCQT. Hai cơ quan điều hành đã thống nhất ban hành biểu mẫu đăng ký, công nhận Thành viên.

Về nguồn lực và thu hút Thành viên, hai địa phương đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở, hạ tầng công nghệ; đã xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản, nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết và nộp hồ sơ. Để chuẩn bị cho các giao dịch tại TTTCQT, lãnh đạo Bộ Tài chính đã làm việc trực tiếp với một số ngân hàng thương mại, định chế tài chính để lựa chọn các giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện cơ quan điều hành TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng báo cáo tình hình vận hành của Trung tâm và ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Bộ Tài chính kiến nghị giao hai cơ quan điều hành thống nhất chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên, chế độ báo cáo, cơ chế phối hợp liên địa điểm và phân vai sản phẩm giữa hai thành phố.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính đánh giá tính khả thi, mức độ phù hợp của các sản phẩm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nếu phát sinh vấn đề cần giải quyết - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phát biểu kết luận cuộc họp, về tình hình triển khai xây dựng TTTCQT tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và nỗ lực của các bộ, ngành, hai thành phố, đặc biệt là hai cơ quan điều hành trong thời gian qua.

Để TTTCQT sớm đi vào hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả theo tiến độ đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Hội đồng điều hành; bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm trễ, tồn đọng, vướng mắc.

Về mô hình cơ quan điều hành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các bộ, cơ quan, địa phương liên quan và cơ quan điều hành tại hai thành phố triển khai hoạt động của TTTCQT theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản đã ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện việc phân định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tránh trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, sớm đưa cơ quan giám sát vào hoạt động và hoàn thành trước khi phát sinh giao dịch thực chất tại TTTCQT.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu tại phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính cập nhật trong các báo cáo về tiến độ thành lập trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt; đề nghị các cơ quan quản lý thúc đẩy các thiết chế này sớm đi vào hoạt động ổn định.

Đối với việc phát triển các sản phẩm tài chính mới, Phó Thủ tướng nêu quan điểm, những sản phẩm đang được giao dịch tại các trung tâm tài chính trên thế giới, nếu phù hợp với thực tiễn và khả năng quản lý, quản trị rủi ro của Việt Nam, đều có thể được xem xét triển khai tại TTTCQT.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở làm việc, kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm.

Đối với các nhóm sản phẩm, giao dịch được Bộ Tài chính đề xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ chủ thể thực hiện; cơ chế, chính sách cần ban hành; cơ quan soạn thảo, cấp có thẩm quyền ban hành, tiến độ thực hiện và cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp với từng sản phẩm.

Bộ Tài chính đồng thời đánh giá tính khả thi, mức độ phù hợp của các sản phẩm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nếu phát sinh vấn đề cần giải quyết.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai, không quá ràng buộc vào những sản phẩm được thiết kế ban đầu. Trước mắt, tập trung vào các giao dịch đã có sự trao đổi, kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển của Việt Nam, trọng tâm là các sản phẩm huy động, cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Để đưa TTTCQT đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả, cơ quan điều hành TTTCQT tại hai thành phố có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026. Chủ động, tích cực làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút thành viên tham gia và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.

Các thành viên hội đồng theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các bộ, cơ quan chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của cơ quan điều hành, tạo điều kiện để các văn bản hướng dẫn được ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, bất cập thì kịp thời báo cáo, đề xuất Hội đồng xem xét xử lý theo quy định.

Các bộ, ngành phải giải quyết ngay các vấn đề, kiến nghị, đề xuất của hai cơ quan điều hành và của Bộ Tài chính; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để ách tắc.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát các nghị định, quy định thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết theo quy trình rút gọn nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, tránh tình trạng sản phẩm đã sẵn sàng nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc về thể chế.