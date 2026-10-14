Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Bắc Ninh cần chuyển từ thu hút đầu tư số lượng sang chất lượng

Sáng 14/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn - đã làm việc với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh về triển khai các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo thành phố Bắc Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh cho biết, kinh tế - xã hội Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong quý III/2026, GRDP ước tăng 13,83%, đứng thứ 3 cả nước. Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 11,81%, vượt kịch bản đề ra là 11,75%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 20,16% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt khoảng 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 16,89%. Tổng vốn thu hút đầu tư quy đổi đạt hơn 18,74 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ 4 cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh Cổng TTĐT Bắc Ninh)

Đáng chú ý, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Bắc Ninh trong 9 tháng ước đạt 177,8 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đưa địa phương lên vị trí dẫn đầu cả nước.

Thành phố cũng cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai chính sách an sinh xã hội, phát triển nhà ở cho công nhân và tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn gặp một số khó khăn trong quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư công, chi phí vật liệu xây dựng và cơ chế triển khai dự án. Thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù phát triển; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, tài chính, ngân sách và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực.

Bắc Ninh cũng đề xuất được áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh đạt được trong 9 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng đánh giá địa phương có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp, đồng thời sở hữu những nền tảng cần thiết để đảm nhận vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả. Địa phương cần ưu tiên các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, kinh tế số, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trong nước và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái cảng thông minh, tăng cường kết nối giao thông vùng, gắn phát triển hạ tầng với xây dựng các đô thị sinh thái và dịch vụ chất lượng cao. Việc duy trì năng lực sản xuất công nghiệp nền tảng phải đi đôi với nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo thêm giá trị từ chuỗi sản xuất và cung ứng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý địa phương quan tâm phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sâu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc để thúc đẩy du lịch, dịch vụ. Đây là những hướng đi góp phần đa dạng hóa động lực tăng trưởng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số ngành công nghiệp chủ lực.

Đối với các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đất đai và thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thể chế, nghiên cứu cơ chế đặc thù và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn. Địa phương cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu hút FDI, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về phát triển bền vững, an ninh, trật tự.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương tiếp thu kiến nghị của Bắc Ninh, phối hợp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh Cổng TTĐT Bắc Ninh)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hoàn thiện các đề án, giải pháp phát triển và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành trong tháo gỡ khó khăn, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.