Phó Thủ tướng: Người cao tuổi là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước

Sáng 1/10, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam trong và ngoài nước tình cảm kính trọng, lòng biết ơn và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ truyền thống "kính già, trọng lão", "tôn lão, trọng hiền". Người cao tuổi qua các thời kỳ luôn giữ vị trí đặc biệt trong gia đình, cộng đồng và xã hội; là những người lưu giữ ký ức lịch sử, kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

"Người cao tuổi là 'vốn quý' của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của người cao tuổi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những vận hội lớn, đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tiễn, trong đó già hóa dân số là xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa, với mục tiêu nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nói riêng, nhân dân nói chung.

Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp; từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang nhìn nhận đây là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 có chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số".

Phó Thủ tướng trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi Việt Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026; phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh.

Cùng với đó, phấn đấu 50% thôn, tổ dân phố có tối thiểu một Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi tại cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số. Công tác này phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, cần chuẩn bị cho già hóa dân số từ sớm, từ xa; không chỉ giải quyết những vấn đề của người cao tuổi hôm nay mà tạo dựng ngay từ hôm nay những điều kiện để các thế hệ hiện tại có một tuổi già khỏe mạnh, chủ động và hạnh phúc trong tương lai.

Không để người cao tuổi bị bỏ lại phía sau

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi toàn diện, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám và chữa bệnh, cần tạo cơ chế, môi trường phù hợp để người cao tuổi tiếp tục lao động, cống hiến, truyền nghề, truyền lại kinh nghiệm; tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và xây dựng cộng đồng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc", tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Các bộ, ngành được yêu cầu chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật Người cao tuổi năm 2009; đồng thời phối hợp tham mưu chính sách an sinh xã hội và phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, Hội Người cao tuổi giữ vai trò nòng cốt; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi gia đình cùng chung trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu hưởng ứng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố hiện có khoảng 713.000 người cao tuổi, chiếm 15% dân số. Hải Phòng đã ban hành nhiều chính sách an sinh đặc thù như nâng mức hưu trí xã hội, hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 60-75 tuổi, trợ cấp khám sức khỏe và mừng thọ.

Hải Phòng cam kết chuyển mạnh tư duy từ "chăm sóc đơn thuần" sang "chăm sóc toàn diện gắn với phát huy vai trò người cao tuổi", đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% người cao tuổi có hồ sơ sức khỏe điện tử, phát triển hệ thống an sinh liên thế hệ và không để người cao tuổi yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Trung ương, Hải Phòng và Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố; trao kỷ niệm chương, bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.