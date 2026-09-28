Phó Thủ tướng: Nghị quyết 26 phải được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, sản phẩm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Nghị quyết 26 tạo động lực quan trọng, mở ra những đột phá có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển du lịch.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược lớn, toàn diện, tạo cơ sở chính trị quan trọng để du lịch phát triển nhanh, bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sau khi Nghị quyết 26 được ban hành, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tiến độ phải được đẩy nhanh hơn trong những tháng cuối năm.

“Quý 4/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ tinh thần Nghị quyết 26, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, có tính dẫn dắt, tạo điều kiện tháo gỡ căn bản các khó khăn, nút thắt cho phát triển du lịch từ năm 2027,” Phó Thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng lưu ý việc triển khai Nghị quyết 26 không được dàn trải, chung chung hoặc chỉ dừng ở những yêu cầu như “tăng cường”, “củng cố” mà không xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra. “Mỗi nhiệm vụ phải làm rõ ai thực hiện, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể là gì và sản phẩm đó tác động như thế nào đến sự phát triển du lịch,” Phó Thủ tướng yêu cầu.

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP; đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80 - 90 tỷ USD; hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế; tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP; đón 70 triệu lượt khách quốc tế; Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nghiên cứu nghị quyết chuyên đề, đặc thù cho phát triển du lịch

Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 26.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu phương án sửa đổi một số luật, trong đó có Luật Du lịch. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, chỉ sửa đổi Luật Du lịch sẽ chưa đủ để tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn, bởi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực như công thương, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, ngoại giao, công an, quốc phòng, y tế, tài chính. Do đó, đối với những vấn đề không thể tích hợp vào Luật Du lịch, cần nghiên cứu, đề xuất một nghị quyết chuyên đề hoặc nghị quyết đặc thù để triển khai Nghị quyết 26.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 26, xây dựng danh mục chi tiết và phân định rõ thẩm quyền.

Việc rà soát phải xác định cụ thể vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội; vấn đề nào cần sửa đổi, bổ sung nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành và có thể được điều chỉnh bằng thông tư hoặc các văn bản liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 26, xây dựng danh mục chi tiết và phân định rõ thẩm quyền. Ảnh: VGP.

“Cần xây dựng một hệ thống thể chế đầy đủ, đồng bộ, tạo nền tảng dẫn dắt phát triển du lịch,” Phó Thủ tướng yêu cầu, đồng thời lưu ý phải hoàn thành các nhiệm vụ, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Nghị quyết 26.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 được hoàn thiện trong tháng 12/2026, tạo định hướng thống nhất cho việc cụ thể hóa Nghị quyết 26.

Mỗi địa phương phải có sản phẩm du lịch đặc trưng

Phó Thủ tướng yêu cầu định vị, lượng hóa đầy đủ các mục tiêu của Nghị quyết 26, trong đó có các chỉ tiêu về đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP, lượng khách, tổng thu từ du lịch, số buồng lưu trú, việc làm trực tiếp và gián tiếp. Các chỉ tiêu cần được phân bổ cụ thể theo từng năm, làm căn cứ để Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch.

Về không gian phát triển, cần xác định 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia và 15 tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh ở cấp quốc gia, quốc tế. Trên cơ sở đó, xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn phù hợp. Các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia phải được định vị rõ về lợi thế, sản phẩm chủ đạo, nhiệm vụ từng năm và mục tiêu đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu. Ảnh minh hoạ: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, nổi trội dựa trên lợi thế riêng; xác định sản phẩm có thể làm mới, phát triển thành thương hiệu và đóng góp vào mục tiêu chung.

Các địa phương cũng cần được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng sản phẩm cụ thể cho năm 2027, gắn với kết quả đầu ra để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá thực chất. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch cần tiếp tục được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành du lịch chuyển từ cách làm riêng lẻ, phân mảnh sang kết nối các nguồn lực trong một hệ thống thống nhất, với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội và cá nhân.

Cùng với phát triển sản phẩm, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch và nền tảng số phục vụ công tác quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm. Cơ sở dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung, có khả năng kết nối và phục vụ nhiều đối tượng, từ cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương đến du khách.

Đây cũng là nền tảng để ứng dụng công nghệ, kết nối du lịch với nghệ thuật, ẩm thực, di sản văn hóa và các ngành kinh tế khác, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và chất lượng trải nghiệm của du khách.

Lấy APEC làm động lực tạo đột phá về du lịch

Đối với công tác chuẩn bị APEC Việt Nam 2027, Phó Thủ tướng cho biết du lịch có thể đóng vai trò kích hoạt, dẫn dắt và góp phần vào thành công của sự kiện.

APEC là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, an toàn, tươi đẹp, đồng thời quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, có khả năng cạnh tranh ở khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, quảng bá, kết nối sản phẩm và chương trình, tuyến du lịch (tour), tuyến phục vụ APEC, trong đó chú trọng địa bàn Phú Quốc.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ du khách, gồm cơ sở lưu trú, hạ tầng, sản phẩm du lịch, môi trường, tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn. Các sản phẩm kết nối Phú Quốc với TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác cũng cần được nghiên cứu, thiết kế và kiểm tra.

Phó Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 15/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị du lịch phục vụ APEC; làm rõ các công trình, dự án, sản phẩm, năng lực phục vụ và phương án kiểm tra, giám sát.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, quảng bá, kết nối sản phẩm và chương trình, tuyến du lịch (tour), tuyến phục vụ APEC, trong đó chú trọng địa bàn Phú Quốc. Ảnh: VGP.

Bên cạnh các nhiệm vụ về thể chế, sản phẩm và hạ tầng, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tổng rà soát các trường đại học, cao đẳng đào tạo các ngành liên quan đến du lịch; đánh giá quy mô đào tạo, số lượng sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ được sử dụng trong 3 năm gần đây.

Công tác đào tạo cần gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, bảo đảm chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường, nâng cao kỹ năng và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của người lao động.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý yêu cầu tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động du lịch. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy định quản lý chặt chẽ đối với những loại hình và điểm đến có yếu tố rủi ro; phân định trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong nước và quốc tế.

Đối với hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo hướng thực chất, cân bằng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Về nguồn lực, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các nhu cầu cần thiết để triển khai Nghị quyết 26, nhất là trong dự toán ngân sách năm 2027.

Hà Anh