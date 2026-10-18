Phó Thủ tướng Nga báo tin tích cực với thị trường dầu thế giới giữa bất ổn ở Hormuz

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Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo một tàu chở dầu đã được bơm đầy hàng và rời cảng Dikson ở Bắc Cực, trong bối cảnh Moskva thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với chương trình bình luận chính trị Solovyov Live rằng Moskva “không gặp vấn đề gì” trong hoạt động bán dầu và nhiều quốc gia đang quan tâm đến việc trở thành khách hàng mua dầu của Nga.

Ông Novak cho biết: “Theo thông tin tôi nắm được, tàu chở dầu đầu tiên đã được bơm đầy hàng và rời cảng Dikson”.

Theo hãng thông tấn Anadolu, cảng Dikson của Nga mà ông Novak đề cập tới là ở Bắc Cực, nằm trên bờ biển Kara thuộc vùng Krasnoyarsk.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 công bố một thỏa thuận liên quan đến nguồn cung dầu diesel của Nga mà theo đó, Moskva đồng ý cung cấp nhiên liệu cho Mỹ và thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, chưa rõ lô hàng rời cảng Dikson có thuộc phạm vi thỏa thuận này hay không.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ và thị trường thế giới sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích thỏa thuận, cảnh báo rằng việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể giúp Moskva có thêm nguồn tài chính phục vụ chiến dịch quân sự.

Trong những phát biểu tiếp theo, ông Novak cho biết thị trường hiện đang thiếu hụt khoảng 4-6 triệu thùng dầu mỗi ngày, khiến giá dầu tăng cao.

Theo ông Novak, mặc dù thị trường đang kỳ vọng tình hình sẽ được giải quyết, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao và có thể tiếp tục tăng nếu tình hình tại eo biển Hormuz không được cải thiện trong khi khả năng sử dụng nguồn dự trữ dầu mỏ để ổn định thị trường thế giới “đang dần cạn kiệt”.

Ông Novak nhận định: “Nếu hoạt động cung ứng dầu từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư được khôi phục, tôi cho rằng thị trường sẽ tái cân bằng trong vòng một năm đến một năm rưỡi”.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa hoạt động vận tải năng lượng. Theo Al Jazeera ngày 18/10, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố 97% số tàu tìm cách vượt eo biển không bị vũ khí Iran đánh trúng.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/10 tuyên bố hai siêu tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy.

Các thông tin về thiệt hại chưa được xác minh độc lập.

Về khí đốt, ông Novak cho biết Nga dự kiến cung cấp 39 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia, đồng thời hai bên đã đạt thỏa thuận nâng công suất lên 44 tỷ m³.

Ông cũng khẳng định Nga vẫn có khả năng kỹ thuật để khôi phục một phần hoạt động vận chuyển khí đốt qua Nord Stream, nếu các đối tác châu Âu đưa ra quyết định phù hợp.