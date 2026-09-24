Phó Thủ tướng nêu 'vấn đề cốt lõi' trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, dự thảo bổ sung các quy định mới, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và pháp quyền.

Dự luật cũng mở rộng, đa dạng hóa các hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường số, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Chính phủ đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính và chính quyền các cấp; sửa đổi, bổ sung quy định về việc không tổ chức Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị không có tổ chức Công đoàn.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban tán thành việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa các chủ trương mới, khắc phục những vướng mắc và hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Về việc lấy ý kiến nhân dân, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp thu, giải trình và phản hồi; đồng thời, xác định rõ cách tính “trên 50% nhân dân” khi lấy ý kiến bằng nhiều hình thức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình được chuyển đến đâu. (Ảnh: QH)

Góp ý về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm dân chủ phải đi cùng với pháp quyền, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nghiêm minh.

Người dân không chỉ được biết, được bàn, được cho ý kiến, mà quan trọng hơn là ý kiến đó được tiếp nhận như thế nào, ai trả lời, bao giờ trả lời và kết quả ra sao.

Nhấn mạnh đây phải là trục xuyên suốt của luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ đầu mối tiếp nhận, các trường hợp bắt buộc phải phản hồi và thời hạn phản hồi. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền phải được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho người dân biết, không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình được chuyển đến đâu.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, những cơ chế tác động trực tiếp đến quyền của người dân phải được quy định rõ, bảo đảm tính khả thi, không để luật khó thực hiện trong thực tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp, khẳng định dân chủ cơ sở là một động lực, một cốt lõi, một cấu phần đặc biệt quan trọng trong quản trị và phát triển. (Ảnh: QH)

Tiếp thu ý kiến, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, khi xây dựng luật, Chính phủ đã chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là thể chế hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Thủ tướng chia sẻ, trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, vấn đề cốt lõi nổi lên là quản trị quốc gia, quản trị địa phương, quản trị xã hội và phát triển.

“Dân chủ cơ sở là một động lực, một cốt lõi, một cấu phần đặc biệt quan trọng trong quản trị và phát triển. Vì vậy, khi chỉ đạo, chúng tôi yêu cầu rất cao, gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, đa dạng hóa các phương thức thực hiện dân chủ ở cơ sở”, Phó Thủ tướng nêu rõ.