Phó Thủ tướng nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm về đối ngoại văn hóa

Chiều 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, GDĐT (Ban Công tác).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Phiên họp lần thứ nhất. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hoàn thiện thể chế, chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thực chất của hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, phát huy nguồn lực trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước mắt, các cơ quan thành viên cần rà soát nhiệm vụ còn lại của năm 2026, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2027, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và mục tiêu cần đạt được. Kế hoạch cần ưu tiên những vấn đề chiến lược, quan trọng, đòi hỏi phối hợp liên ngành, hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Các bộ, ngành cần rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án liên quan; xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển và xu thế thế giới, nhất là những chuyển biến do dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn tạo ra.

Phó Thủ tướng lưu ý, hoàn thiện thể chế không chỉ nhằm nâng cao năng lực hội nhập mà còn phải bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững chủ quyền, trong đó có chủ quyền về văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ thứ hai là rà soát, chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển. Các cơ quan cần phân loại điều ước quốc tế, cam kết thương mại, chương trình hợp tác và biên bản ghi nhớ.

Chủ động đề xuất sáng kiến, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là chủ động kiến tạo, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc, UNESCO, ILO, UNICEF, WHO và các cơ chế hợp tác phù hợp, gắn với lợi ích quốc gia và mục tiêu phát triển đất nước.

Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam đăng cai APEC. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chủ động phối hợp xây dựng nội dung chương trình, bảo đảm sự thống nhất trong trao đổi tại các diễn đàn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ sẽ lựa chọn một số di sản phù hợp để số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng nội dung đa ngôn ngữ phục vụ bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề xuất thúc đẩy mở ngành Việt Nam học tại một số quốc gia, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôn vinh danh nhân lịch sử Việt Nam ở tầm quốc tế và triển khai các chương trình trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Đồng tình với các đề xuất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh văn hóa không chỉ là sức mạnh mềm mà còn góp phần tăng cường gắn kết giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và tạo động lực phát triển.