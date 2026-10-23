Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tăng tốc dự án, xây trường nội trú biên giới thành 'ngôi trường hạnh phúc'

Ngày 22.10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tại xã Môn Sơn, đoàn công tác kiểm tra dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Môn Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 338 tỉ đồng. Hiện nhà trường đang tổ chức dạy học cho 595 học sinh THCS, thuộc 17 lớp. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nghe báo cáo về quy mô, các khối nhà chức năng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn. Ảnh: Kim Oanh

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 377 tỉ đồng.

Hiện trường có 580 học sinh THCS đang theo học tại 14 lớp. Khi hoàn thành, quy mô đào tạo dự kiến đạt 1.348 học sinh.

Qua kiểm tra các hạng mục phòng học, nhà ăn, khu ký túc xá, nhà đa năng cùng hệ thống công trình phụ trợ, Phó Thủ tướng ghi nhận chất lượng xây dựng và việc đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học, sinh hoạt nội trú.

Đây là những điều kiện quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn cho học sinh khu vực biên giới.

Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đồng bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại theo thời hạn đã cam kết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra cơ sở vật chất tại ký túc xá và phòng học đa chức năng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn. Ảnh: Kim Oanh

Quá trình triển khai phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác quản lý và tổ chức đời sống nội trú cũng được đặc biệt lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà trường, cơ quan quản lý quan tâm chăm lo điều kiện ăn ở, sinh hoạt của học sinh; bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện.

Trong cuộc trò chuyện với học sinh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên các em tận dụng tốt điều kiện học tập, sinh hoạt được đầu tư, không ngừng nỗ lực tiếp thu kiến thức, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ và thể thao.

Qua đó, từng bước hình thành bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên, trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương và đất nước.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng trường học thực sự trở thành “ngôi trường hạnh phúc”, Phó Thủ tướng cho rằng môi trường giáo dục cần mang lại niềm vui, sự an toàn và cơ hội phát triển cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Chất lượng giáo dục không chỉ được thể hiện qua kiến thức, kết quả học tập mà còn ở sự trưởng thành về nhân cách, lối sống và khả năng hòa nhập của mỗi học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đến kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn. Ảnh: Kim Oanh

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ trang bị tri thức, các nhà trường cần chú trọng giáo dục ý thức công dân, truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, tình yêu lao động và tình cảm gia đình.

Việc bồi dưỡng tinh thần tôn trọng, sẻ chia, biết yêu thương người thân và những người xung quanh cần được thực hiện thường xuyên, gắn với các hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Đối với học sinh vùng biên giới, môi trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian hình thành nếp sống, kỹ năng tự lập và tinh thần cộng đồng.

Vì vậy, việc kết hợp giáo dục kiến thức với bồi dưỡng phẩm chất, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của các em.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường.

Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, đều thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao điều kiện học tập, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên giới với các khu vực thuận lợi hơn.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng 10 trường với tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỉ đồng. Cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027 tại điểm trường mới.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỉ đồng, các dự án đã được khởi công và tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Theo chỉ đạo của Trung ương, các công trình phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.8.2027.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đồng thời chú trọng chất lượng giáo dục và đời sống nội trú được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để các trường vùng biên Nghệ An phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành môi trường học tập an toàn, thân thiện, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.