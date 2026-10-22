Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Xây dựng trường nội trú vùng biên thành ngôi trường hạnh phúc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Sáng 22/10, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác nghe học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn biểu diễn sáo. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra sách, trò chuyện cùng các cháu học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Môn Sơn, đoàn kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn, tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng. Dự án gồm 12 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Hiện trường đang tổ chức giảng dạy cho 595 học sinh trung học cơ sở thuộc 17 lớp; các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công. Sau khi hoàn thành, trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại ký túc xá Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng kiểm tra giường của học sinh tại ký túc xá Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Tiến Châu kiểm tra nhà tắm tại ký túc xá Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn, tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Công trình gồm 14 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Hiện có 580 học sinh trung học cơ sở thuộc 14 lớp đang học tại trường. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô 1.348 học sinh.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra thực tế khu vực nhà ăn, nhà nội trú, nhà đa năng và các hạng mục liên quan, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận chất lượng công trình, trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt nội trú và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ nghe báo cáo về quy mô, các khối nhà chức năng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn tại phòng học STEM. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại theo thời hạn cam kết.

Các nhà trường và cơ quan quản lý cần tăng cường quản lý khu nội trú, chăm lo đời sống học sinh, tổ chức bữa ăn đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác thăm lớp học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh; Thành Duy

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trò chuyện cùng cô và trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với học sinh, Phó Thủ tướng động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, thể thao; phát huy điều kiện học tập và sinh hoạt tại trường để trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Đồng chí cũng lưu ý trách nhiệm của ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên trong nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đời sống tinh thần và xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng kiểm tra tại khu vực nhà ăn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu xây dựng trường học thực sự trở thành ngôi trường hạnh phúc, nơi giáo viên hạnh phúc, học sinh hạnh phúc; đồng thời, coi trọng giáo dục công dân, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tình yêu lao động, tình cảm gia đình và sự tôn trọng, sẻ chia giữa con người với con người.

Theo đồng chí, giáo dục cần hướng tới sự phát triển toàn diện, giúp học sinh vừa có tri thức, năng lực, vừa biết yêu thương người thân, tôn trọng những người xung quanh và gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thầy cô Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, toàn bộ thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Trong giai đoạn 1, 10 trường có tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỷ đồng. Toàn bộ các trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường mới.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỷ đồng; trong năm 2026 đã bố trí hơn 1.709 tỷ đồng vốn đầu tư. Đến nay, cả 11 dự án đã khởi công, tiến độ chung cơ bản bám sát kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 theo chỉ đạo của Trung ương.