Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu viếng nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu viết: "Nhà nước và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc Ngài Fukuda Yasuo, người bạn lớn, thân thiết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến Ngài Fukuda Yasuo lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ngài Fukuda mất đi không chỉ là tổn thất to lớn đối với đất nước Nhật Bản, mà của cả cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ mà Ngài Fukuda dành cho đất nước, con người Việt Nam là tài sản vô giá đối với quan hệ hai nước. Đặc biệt, việc Ngài cố Thủ tướng đã tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản năm 2007, nhất trí ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã mở ra nhiều cơ hội, tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm đặc biệt và đóng góp to lớn của Ngài cố Thủ tướng. Là những người bạn thân thiết với tinh thần "tình cảm, chân thành, tin cậy", chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, tiếp nối con đường Ngài cố Thủ tướng Fukuda đã đi, phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của Ngài Fukuda Yasuo cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nghe Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki giới thiệu về một số hoạt động của cố Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ngài Fukuda Yasuo sinh năm 1936 tại tỉnh Gunma, giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008. Sau khi thôi chức vụ Thủ tướng Nhật Bản, ông vẫn tiếp tục những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Trước khi từ trần, ông vẫn được biết tới với vai trò Cố vấn tối cao của Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi – một sự kiện mang tính biểu tượng cho mối quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cố Thủ tướng Fukuda Yasuo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Để xứng đáng với những đóng góp to lớn của Ngài cố Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong muốn Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp nối con đường mà cố Thủ tướng Fukuda Yasuo đã dày công vun đắp, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả và bền vững.

Ngày 26/10, Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) ra thông báo cho biết nguyên Thủ tướng Fukuda Yasuo đã từ trần vào ngày 22/10, hưởng thọ 90 tuổi./.