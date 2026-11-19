Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp hơn 43,7 nghìn văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi rà soát, gồm 9,9 nghìn văn bản cấp Trung ương, 19,5 nghìn văn bản cấp tỉnh, 7,5 nghìn văn bản cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và 6,6 nghìn văn bản cấp xã. Phần lớn cơ quan xác định lộ trình xử lý trong giai đoạn 2026-2027; một số văn bản có lộ trình đến năm 2030.

Qua rà soát bước đầu, các cơ quan đã nhận diện nhiều điểm nghẽn mang tính hệ thống, liên ngành, nổi bật trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; tình trạng chồng chéo về chính sách, thẩm quyền và phân tán, nhiều tầng nấc trong hệ thống quy định pháp luật.

Đối với thành phố Bắc Ninh, tính đến hết ngày 31/10/2026, địa phương đã tổng hợp 427 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi tổng rà soát, gồm 132 nghị quyết của HĐND, 290 quyết định của UBND và 5 quyết định của Chủ tịch UBND.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Những bất cập tập trung ở các lĩnh vực công thương, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và môi trường, khu công nghiệp, y tế, tài chính, nội vụ, xây dựng. Trong tháng 11 và 12/2026, thành phố Bắc Ninh dự kiến xử lý 79 văn bản gồm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 57 văn bản và ban hành mới 22 văn bản.

Từ tháng 1 đến hết tháng 10/2027, tiếp tục xử lý 15 văn bản. Các nhiệm vụ này gắn với yêu cầu hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, an sinh xã hội và tạo hành lang pháp lý cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp số.

Tại hội nghị, đại biểu của các bộ, ngành, địa phương đóng góp bằng 4 báo cáo và 9 lượt tham luận. Trong đó, các ý kiến tập trung làm rõ tính đầy đủ, chính xác của kết quả tổng rà soát; nhận diện những bất cập, điểm nghẽn pháp lý phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, vấn đề đất đai và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Nhiều ý kiến cũng phân tích rõ những bất cập, thiếu đồng bộ giữa các quy định hiện hành; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khả thi, góp phần tinh gọn hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Để hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ và tổ chức thực hiện hiệu quả kết quả tổng rà soát, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu; lượng hóa cụ thể kết quả, nhất là số văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; những điểm nghẽn liên ngành; số văn bản cần sửa đổi, thay thế, bãi bỏ và mức độ tinh gọn hệ thống pháp luật.

Xây dựng phương án tinh gọn hệ thống pháp luật thực chất, thống kê và phân loại đầy đủ văn bản còn hiệu lực; xác định cụ thể văn bản cần bãi bỏ trong năm 2026, văn bản cần bãi bỏ, hợp nhất trong năm 2027 để đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội và chương trình lập quy của Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát, bãi bỏ, hợp nhất, tinh gọn thông tư và văn bản thuộc thẩm quyền; nghiên cứu nguyên tắc, tiêu chí, phương thức tinh gọn, khắc phục tình trạng quy định phân tán, trùng lặp, nhiều tầng nấc.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm những rào cản pháp lý đang kìm hãm hoạt động đầu tư, kinh doanh và khơi thông nguồn lực xã hội. Những kiến nghị xác đáng của chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp cần được tiếp thu; vấn đề chưa thể giải quyết ngay phải xác định rõ phương án, cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành. Kết quả tổng rà soát cũng phải trở thành cơ sở đề xuất định hướng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, xác định những lĩnh vực cần ưu tiên thể chế đi trước mở đường, tạo không gian phát triển mới.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng văn bản, xác định rõ phương án và thời hạn hoàn thành. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hằng quý về tiến độ thực hiện. Công tác rà soát phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chuyển từ thụ động tiếp nhận phản ánh sang chủ động phát hiện và kịp thời tháo gỡ những bất cập pháp lý.

Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phát hiện sớm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo ngay trong quá trình xây dựng văn bản; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong quý I/2027, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, liên thông và thuận tiện tra cứu. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, theo dõi phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, công khai tiến độ và kết quả xử lý.