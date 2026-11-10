Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc Tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Thống đốc và tỉnh Gunma trong việc thúc đẩy khoảng 60 doanh nghiệp thuộc tỉnh đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 10 tỷ yên.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Gunma rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam và từng đón nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm tỉnh. Đến nay, khoảng 60 doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải… Tỉnh Gunma cũng đang hỗ trợ khoảng 40 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tính đến tháng 10/2026, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma có khoảng 16.000 người, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực sau 3 năm nâng cấp (11/2023-11/2026). Trong đó, hợp tác địa phương, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết. Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 tại thành phố Huế vào tháng 9/2026 vừa qua đã tạo dấu ấn tích cực, với sự tham gia của lãnh đạo 40 địa phương hai nước.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Gunma có kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ và đào tạo nhân lực, trong đó có hợp tác với Tập đoàn FPT và Đại học Việt Nhật; cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản và đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi. Hai bên cùng nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.

Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc và tỉnh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam, sớm cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký kết với tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng thành các dự án hợp tác cụ thể; nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp Gunma mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Cùng với đó là tăng cường hợp tác đào tạo và tiếp nhận lao động, kỹ sư, nhân lực chất lượng cao Việt Nam; đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn; mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, tiếp nhận sinh viên của Đại học Việt Nhật, Đại học FPT và các cơ sở giáo dục của Việt Nam sang trao đổi học thuật, thực tập, làm việc tại Gunma.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 16.000 người Việt Nam tại tỉnh, bảo đảm môi trường sinh sống, học tập, làm việc an toàn và thuận lợi; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam hội nhập, phát triển và đóng góp tích cực cho địa phương; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và thanh niên; duy trì và phát huy hiệu quả Lễ hội Giao lưu Việt Nam – Gunma, các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hai bên, góp phần củng cố tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết thành phần đoàn có hơn 20 doanh nghiệp uy tín, hoạt động phong phú và thành công trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào Việt Nam và có cả những doanh nghiệp đang rất mong muốn thiết lập hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân chuyến công tác, hôm qua (ngày 9/11), tỉnh Gunma và thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra một trang mới trong mối quan hệ tốt đẹp của hai địa phương.