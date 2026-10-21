Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Hongkong (Trung Quốc)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Giáo sư Thái Hồng Tân, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Hongkong (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Văn phòng đại diện HKU tại Việt Nam từ năm 2022, cụ thể là đã kết nối, hỗ trợ hơn 4,7 triệu USD học bổng cho sinh viên Việt Nam; phối hợp bồi dưỡng kỹ năng quản trị AI, chuyển đổi số cho đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam…

Tại cuộc tiếp, Giáo sư Thái Hồng Tân cho biết, cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm kết nối, quốc tế hóa, năng lực nghiên cứu, trường đang tiếp tục thu hút những giảng viên tài năng trên khắp thế giới; bày tỏ Trường Kinh doanh HKU mong muốn mở rộng hoạt động hợp tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng hoan nghênh chủ trương thành lập cơ sở của Trường Kinh doanh HKU và thiết lập nền tảng nghiên cứu, giáo dục kinh doanh toàn cầu tại Hà Nội. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường cân nhắc đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn: Nghiên cứu triển khai ngay các chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học uy tín của Việt Nam hoặc tổ chức các khóa đào tạo thí điểm trong một số lĩnh vực phù hợp, qua đó từng bước kiểm chứng nhu cầu và phát triển quy mô người học; hoàn thiện thủ tục và đầu tư cơ sở hoàn chỉnh theo lộ trình; đề nghị nhà trường cùng các đối tác tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi hợp tác học thuật với Việt Nam…