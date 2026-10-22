Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm trường phổ thông nội trú vùng biên tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các trường nội trú vùng biên cần chú trọng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.
Sáng 22/10, ông Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Môn Sơn và Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cùng đại diện các cục, vụ trực thuộc Bộ.
Về phía tỉnh Nghệ An có ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.
Tại xã Môn Sơn, đoàn kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn, tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng. Dự án gồm 12 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.
Hiện trường đang tổ chức giảng dạy cho 595 học sinh trung học cơ sở thuộc 17 lớp; các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công, hoàn thiện. Sau khi hoàn thành, trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh.
Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn, tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Công trình gồm 14 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.
Hiện có 580 học sinh trung học cơ sở thuộc 14 lớp đang học tại trường. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô 1.348 học sinh.
Tại các trường nội trú, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng học sinh, giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, ngoài dạy học kiến thức văn hóa, nhà trường cần chú trọng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh, xây dựng trường học hạnh phúc. Thầy cô giáo quan tâm bồi dưỡng nhân cách, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, phát triển kỹ năng mềm cho học trò.
Các trường nội trú liên cấp vùng biên giới được xây dựng khang trang, hiện đại với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, sân bãi… tạo điều kiện để phát huy năng khiếu, rèn luyện thể dục, thể thao của học sinh theo từng lứa tuổi.
Theo Phó Thủ tướng, giáo dục cần hướng tới sự phát triển toàn diện, giúp học sinh vừa có tri thức, năng lực, vừa biết yêu thương người thân, tôn trọng những người xung quanh và gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp.
Qua kiểm tra thực tế khu vực nhà ăn, nhà nội trú, nhà đa năng và các hạng mục liên quan, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận chất lượng công trình, trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt nội trú và bảo đảm an toàn cho học sinh.
Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại theo thời hạn cam kết.
Khi tổ chức nội trú, bán trú, các nhà trường và cơ quan quản lý cần tăng cường quản lý nề nếp, chăm lo đời sống học sinh, tổ chức bữa ăn đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường. Đồng thời, trao quà cho các đội kỹ thuật, thi công tại công trình trường nội trú liên cấp xã Môn Sơn, Anh Sơn.
Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, toàn bộ thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Trong giai đoạn 1, 10 trường có tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỷ đồng. Toàn bộ các trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường mới.
Đối với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỷ đồng; trong năm 2026 đã bố trí hơn 1.709 tỷ đồng vốn đầu tư. Đến nay, cả 11 dự án đã khởi công, tiến độ chung cơ bản bám sát kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 theo chỉ đạo của Trung ương.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pho-thu-tuong-le-tien-chau-tham-truong-pho-thong-noi-tru-vung-bien-tinh-nghe-an-post796957.html