Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ chiều 24/0. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối; tập trung nguồn lực để phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư một cách bài bản, vượt trội.

"Các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển mạnh mẽ dựa trên 3 trụ cột: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ", Phó Thủ tướng nêu rõ và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên áp dụng chung, thống nhất toàn bộ hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm.

Đồng thời, siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một trong những tiêu chí để đánh giá cơ sở đào tạo, không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ hay số chương trình được kiểm định; rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bảo đảm gọn nhẹ, linh hoạt, chất lượng, chuẩn mực để thu hút nhân lực giỏi từ các ngành, các lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Các cơ sở đào tạo giáo viên cần chủ động phối hợp với địa phương xác định nhu cầu; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng, chuyển mạnh từ tư duy "đào tạo những gì có thể" sang "đào tạo theo nhu cầu" của hệ thống giáo dục và của xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Lãnh đạo Chính phủ mong muốn từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn, các trường sẽ chủ động hiến kế, đề xuất với Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, chứ không chỉ dừng ở công tác đào tạo hay công bố khoa học".

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các địa phương rà soát, xác định chính xác nhu cầu giáo viên trên phạm vi toàn quốc đối với từng cấp học, từng môn học; đánh giá đồng bộ với quy mô dân số, học sinh, trường lớp, đặc thù vùng miền, giáo viên nghỉ hưu, thôi việc và khả năng điều tiết đội ngũ, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm. Trên cơ sở nhu cầu định mức, xây dựng phương án tổng thể để xử lí tình trạng thừa, thiếu giáo viên, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027-2031; hướng dẫn, chỉ đạo sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp…

Đối với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở nhu cầu đã được xác thực.

Đồng thời, rà soát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, hướng dẫn các địa phương không thực hiện giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn còn thiếu giáo viên theo nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng lưu ý, tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực. Từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị phải tính toán khoa học, hợp lí và sát với yêu cầu thực tiễn.