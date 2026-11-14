Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Ngọn lửa hiếu học của Mão Điền cần được trao truyền và toả sáng

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, thành phố Bắc Ninh cùng đông đảo cán bộ, nhà giáo và đại diện các dòng họ, gia đình học tập tại địa phương.

Thừa ủy quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ phường Mão Điền, Trường Trung học Cơ sở Mão Điền.

Lãnh đạo Chính Phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, thành phố Bắc Ninh cùng đông đảo cán bộ, nhà giáo và đại diện các dòng họ, gia đình học tập tại địa phương dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026; đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Dấu ấn khuyến học, khuyến tài Mão Điền từ vùng đất "làng Đại học"

Phường Mão Điền sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1658/NQ-UBTVQH15 có diện tích tự nhiên 19,5 km², dân số 42.785 người với 23 tổ dân phố, 177 dòng họ và 8.911 hộ gia đình.

Nơi đây được biết đến với tên gọi "làng Đại học", có truyền thống hiếu học và khoa bảng với hơn 5,4 nghìn người có trình độ từ đại học trở lên.

Toàn phường hiện duy trì 32 chi hội khuyến học với 12.610 hội viên. Phong trào xây dựng các mô hình học tập đạt kết quả cao với 4.410 "Gia đình học tập", 70,76% "Dòng họ học tập", 100% tổ dân phố đạt "Cộng đồng học tập" và 100% trường học đạt "Đơn vị học tập".

Quỹ khuyến học của phường hiện đạt 1,77 tỷ đồng và quỹ của các dòng họ đạt 1,5 tỷ đồng. Trong phong trào chuyển đổi số, phường Mão Điền đứng thứ 2/99 xã, phường của thành phố Bắc Ninh về tỷ lệ hoàn thành khóa học "Bình dân học vụ số" trên nền tảng Moocs.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhân rộng mô hình khuyến học Mão Điền từ cơ sở ra cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Mão Điền đã đạt được trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục xây dựng văn hóa học tập từ cơ sở, tạo môi trường để mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời với tinh thần "ai cũng phải tiếp tục học".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của các dòng họ trong giữ gìn truyền thống hiếu học, đưa công tác khuyến học đến từng hộ gia đình; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng để phát triển phong trào sâu rộng hơn. Công tác giáo dục và khuyến học cần hướng mạnh vào thực học, thực hành, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng sớm tài năng trẻ, thúc đẩy học tập suốt đời.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổng kết mô hình khuyến học Mão Điền và xây dựng xã hội học tập tại địa phương để nhân rộng trong cả nước.

Bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về tinh thần hiếu học của người dân Mão Điền, Phó Thủ tướng chia sẻ từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân Mão Điền đã bền bỉ chăm lo việc học, coi đó là con đường để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tinh thần ấy được gửi gắm trong một câu nói mộc mạc mà sâu sắc: "Cho con đống vàng không bằng cho con gang chữ". Đằng sau mỗi người con Mão Điền đỗ đạt, thành danh là những năm tháng miệt mài học tập, là sự tần tảo của ông bà, cha mẹ và sự tận tụy của các thầy giáo, cô giáo.

Phó Thủ tướng trân trọng những gia đình dù còn khó khăn vẫn chắt chiu cho con ăn học, những thầy cô kiên trì dìu dắt học trò vượt khó và những dòng họ coi việc chăm lo học hành cho con cháu là trách nhiệm chung. Chính những con người bình dị ấy đã làm nên danh tiếng "làng Đại học" của Mão Điền hôm nay.

GS.TS Nguyễn Thị Doan trao bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho phường Mão Điền, vinh danh tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam trao vinh danh dòng họ, gia đình học tập của phường Mão Điền.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, UBND thành phố Bắc Ninh và các cấp Hội Khuyến học quan tâm 4 vấn đề: Tiếp tục gìn giữ, vun đắp truyền thống hiếu học từ vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; chú trọng thực học, thực tài, gắn học tập với lao động sáng tạo và cống hiến; thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng; đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, lựa chọn những cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ phường Mão Điền, Trường Trung học Cơ sở Mão Điền.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và phường Mão Điền đã tri ân các nhà giáo; tuyên dương, khen thưởng các giáo viên dạy giỏi, học sinh đỗ đại học đạt điểm cao năm 2026, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế cùng các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu.

Địa phương cũng chính thức phát động phong trào thi đua khuyến học với thông điệp: "Hiếu học là truyền thống - Tri thức là sức mạnh - Nhân tài là tương lai - Cùng chung tay vì thế hệ trẻ Mão Điền".

Hội nghị đánh dấu lần đầu tiên một Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp về làm việc tại cơ sở về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với phong trào học tập từ cơ sở, đồng thời tạo động lực quan trọng để phường Mão Điền tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng các mô hình học tập trong giai đoạn mới.