Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Nghệ An cần chú trọng tăng trưởng về 'chất'

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng dự cuộc làm việc có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Quốc phòng; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và các bộ để tháo gỡ vướng mắc.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán cả năm, giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 7 cả nước. Công tác rà soát, xử lý khó khăn trong các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung chỉ đạo nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trao đổi, cho ý kiến về một số nội dung như: Thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn; thu hút FDI vào những lĩnh vực ưu tiên; tăng cường xuất khẩu những tháng cuối năm; giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương; phát triển kinh tế, giao thương gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh;...

Tăng trưởng tăng tốc qua từng tháng, từng quý

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của tập thể lãnh đạo tỉnh thời gian vừa qua. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Điểm sáng nổi bật là tăng trưởng tăng tốc qua từng tháng, từng quý. GRDP 9 tháng ước tăng 9,75%, đứng thứ 2 cả vùng Bắc Trung Bộ; riêng quý III tăng 10,11%, cao nhất từ đầu năm.

Cùng với đó, công nghiệp và xuất khẩu là những động lực dẫn dắt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,49%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,18 tỷ USD, tăng 55,6%, vượt kế hoạch cả năm ngay trong 9 tháng.

Ngoài ra, nguồn lực tài chính, đầu tư được tỉnh huy động tương đối hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 110% dự toán, tăng 28,2%; giải ngân đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước.

Đồng thời, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, cơ bản đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 99,12%.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng tỉnh cần lưu ý 3 vấn đề: (1) Giải ngân đầu tư công đạt tỉ lệ cao nhưng vốn tạm ứng chưa thu hồi chiếm khoảng 39% số vốn đã thanh toán, chưa tạo ra khối lượng xây dựng tương xứng; ngành xây dựng chỉ tăng 8,25%; sản xuất điện giảm so với cùng kỳ; (2) chất lượng tăng trưởng cần được cải thiện; (3) phải quyết liệt hơn nữa trong xử lý dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư.

Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Biến chi phí đầu tư và nguồn lao động thành ưu thế cạnh tranh

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế cần khắc phục và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, Phó Thủ tướng gợi ý tỉnh lựa chọn một số dự án điển hình để tính tổng chi phí đầu tư thực tế, so sánh với các địa phương lân cận, từ đất đai, hạ tầng, logistics, điện, nước, lao động đến thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; xác định rõ khâu nào còn cao, còn chậm để cắt giảm tối đa, coi đây là lợi thế cạnh tranh mới của tỉnh.

Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh mới giảm 35% thời gian, 17% chi phí, do vậy, tỉnh phải khẩn trương khắc phục vấn đề này và nâng cao các chỉ số cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Nghệ An có nguồn lao động dồi dào, truyền thống hiếu học, hệ thống cơ sở đào tạo tương đối lớn. Nếu Nghệ An cam kết sẽ bảo đảm đủ lao động, với kỹ năng phù hợp, đây sẽ là lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư. Tỉnh cần tiên phong đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hướng nghiệp từ cấp trung học cơ sở, củng cố, kiện toàn các cơ sở đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư.

"Mục tiêu là xây dựng Nghệ An trở thành địa phương có tổng chi phí đầu tư cạnh tranh nhất, với nguồn lao động luôn được bảo đảm. Đó sẽ là lợi thế cạnh tranh thực chất, bền vững, bên cạnh những lợi thế sẵn có", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, chuyển kết quả giải ngân vốn đầu tư công thành khối lượng công việc thực tế. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán số vốn đã tạm ứng; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Thứ ba, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và nhà, đất công dôi dư. Lãnh đạo tỉnh cần quan tâm chỉ đạo hoàn thành tháo gỡ 82 dự án đã có phương án ngay trong năm 2026; xác định phương án xử lý đối với 54 dự án còn lại, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Thứ tư, tập trung mở rộng cơ sở thu và cải thiện chất lượng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Thứ năm, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất công nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, EVN khắc phục dứt điểm tình trạng quá tải trạm biến áp 220 kV Hưng Đông; đôn đốc tiến độ dự án LNG Quỳnh Lập; rà soát danh mục dự án ưu tiên, phương án đấu nối, đường truyền tải,...

Thứ sáu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền hoàn thành toàn bộ hạng mục để đi vào vận hành ổn định trước ngày 30/11/2026. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, tỉnh tập trung triển khai 11 trường giai đoạn 2 để đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, quản lý và hoạt động của các trường; đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới; rèn luyện nền nếp, kỷ luật, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn. Trên tinh thần đó, Nghệ An nghiên cứu lựa chọn các trường đủ điều kiện để thí điểm "mô hình trường học xã hội chủ nghĩa" theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước./.