Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Muốn người dân tin, pháp luật phải công bằng, minh bạch và nghiêm minh

Sáng 8/11 tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vinh danh Gương sáng pháp luật năm 2026. Ảnh: TTXVN

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên: "Mọi hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi cơ quan, người có thẩm quyền phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027; tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, kết hợp giải quyết bất cập trước mắt với kiến tạo nền tảng pháp lý lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao Giải Tập thể cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông phải đi trước một bước ngay từ khi đề xuất chính sách; coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Phổ biến pháp luật không chỉ để người dân biết pháp luật, mà phải giúp người dân hiểu pháp luật, thực hiện đúng pháp luật và biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, quan tâm nhóm yếu thế, tránh hình thức, gắn tuyên truyền với giải quyết những vướng mắc pháp lý thiết thực.

Giao lưu Gương sáng pháp luật. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển.

Nền quản trị quốc gia hiện đại phải kết hợp chặt chẽ giữa việc hoàn thiện pháp luật, thực thi nghiêm minh, công bằng các quy định với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước đưa việc tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân, nếp sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, tổ chức.

Cũng theo Phó Thủ tướng, thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan Nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực. Mọi cơ quan, cán bộ, công chức phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, thực thi công vụ liêm chính, công tâm và có trách nhiệm.

Muốn người dân tôn trọng pháp luật, trước hết cán bộ, công chức phải gương mẫu; muốn người dân tin vào pháp luật, pháp luật phải được thực hiện công bằng, minh bạch và nghiêm minh...