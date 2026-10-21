Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác Trung ương với tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Dự làm việc có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo với đoàn công tác của Phó Thủ tướng về kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Trị bước vào năm 2026 với không gian phát triển mới, quy mô lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tổ chức bộ máy, quản trị và điều hành.

Đến nay, bộ máy chính quyền 2 cấp ở tỉnh cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù tỉnh đã cố gắng nỗ lực nhưng GRDP của Quảng Trị còn thấp, mới đạt 8,42% chưa đạt yêu cầu Trung ương đặt ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến 30/9 đạt 9.184 tỷ đồng, đạt 72,9% dự toán Trung ương, thấp hơn so với trung bình cả nước là 9,7%. Thu đến ngày 16/10 là 9.803 tỷ đồng, đạt 77,75% so với dự toán Trung ương giao.

Theo kế hoạch, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 là 10,6% thì quý IV tỉnh cần đạt mức 16,62% đây là một mục tiêu vô cùng thách thức nhưng tập thể Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đang rất quyết tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cố gắng, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành cao nhất mục tiêu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: HG)

Cùng với đó, việc thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương được tỉnh triển khai khá đồng bộ, có sản phẩm cụ thể. Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quảng Trị được tỉnh tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến cụ thể theo phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm". Đến nay có 7/49 nhiệm vụ đã hoàn thành, 42/49 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn.

Tỉnh cũng đã tập trung tái định vị không gian phát triển theo chiến lược "vươn đông, tỏa tây", lấy hướng đông là hướng chủ đạo gắn với hành lang kinh tế đông tây, cửa khẩu quốc tế và hệ thống cảng biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua, nhất là các ngành, lĩnh vực có lợi thế như du lịch dịch vụ, sản xuất công nghiệp điện năng... Tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Chính phủ để theo dõi, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ các nút thắt để khơi thông, hoàn thành các công trình, dự án có ý nghĩa chính trị trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HG)

Để giúp tỉnh Quảng Trị đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian tới, đồng chí Lê Tiến Châu đã nêu lên 3 gợi ý, 8 nhiệm vụ, trong đó, nhấn mạnh một số nội dung sau. Về giáo dục đào tạo, với quan điểm xuyên suốt là có người học thì phải có trường lớp, tỉnh cần phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát biên chế sau sáp nhập trường lớp, không thể để thiếu giáo viên, thiếu biên chế.

"Tỉnh Quảng Trị cần xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị, khẩn trương đưa sản phẩm vào hoạt động để tạo giá trị gia tăng; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài, trụ sở dôi dư sau sắp xếp để giải phóng nguồn lực", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nói.

Cùng với đó, Quảng Trị cần tận dụng lợi thế tiềm năng về năng lượng để thu hút đầu tư, điều chỉnh danh mục ưu tiên, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tháo gỡ khó khăn về đấu nối điện năng lượng để đưa Quảng Trị thành trung tâm năng lượng của cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng của Trung ương và từng thực tiễn của địa phương, tỉnh cần khẩn trương hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2027 từ đó để giao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, đơn vị và địa phương chủ động thực hiện với yêu cầu "6 rõ" và nhất là phải rõ kết quả với mức tăng trưởng hai con số đạt cao nhất.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra dự án Trường Chính trị Lê Duẩn. (Ảnh: HM)

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác Chính phủ cũng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ dự án Trường Chính trị Lê Duẩn tại phường Nam Đông Hà và Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông tại xã Đakrông.

Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được xây dựng theo tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 2, đáp ứng quy mô phục vụ khoảng 1.310 học viên. Công trình gồm 8 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2027. Dự án Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,46ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.021 học sinh. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10 phục vụ hoạt động dạy học và nội trú cho học sinh.

Tại Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông, Thủ tướng Chính phủ đề nghị địa phương cần chú ý nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. (Ảnh: HG)

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Tiến Châu yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động, bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, phải chú trọng bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Dịp này, các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh Quảng Trị tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.