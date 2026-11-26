Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 25/11/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng làm Phó Trưởng Ban.

Các thành viên gồm lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (thành viên thường trực).

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc mang tính liên ngành, khơi thông những điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo xử lý dứt điểm kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉ ra tại các báo cáo rà soát từ năm 2020 đến năm 2025; xử lý kết quả rà soát sau khi triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế phát sinh trong thực tiễn (nếu có); đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; xác định và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Theo quyết định, Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động, phối hợp, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả triển khai của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ hoặc đột xuất.