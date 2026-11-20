Quốc hội Khóa XVI

Sáng 20/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: QH

Tháo gỡ vướng mắc đầu tư hạ tầng hàng hải

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu làm rõ các vấn đề đại biểu nêu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 20 ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cùng các chỉ đạo về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia trong bối cảnh mới.

Theo Phó Thủ tướng, về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Chính phủ đang báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Quan điểm của Chính phủ là chính sách ưu đãi phải có tiêu chí định lượng, cam kết rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Dự thảo sẽ được hoàn thiện theo hướng quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, thời hạn, mức hưởng và cơ chế giám sát, hậu kiểm; đồng thời đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với khả năng huy động nguồn lực trong từng giai đoạn.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy và cảng cạn. Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các quy định về kết nối cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn với mạng lưới giao thông đường thủy; hoàn thiện tiêu chí phân loại cảng, bến, công trình đường thủy, tiêu chuẩn an toàn và quy định chuyển tiếp.

Đối với thủ tục đầu tư và nhà đầu tư chiến lược, dự thảo sẽ làm rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với địa phương; hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư gắn với năng lực thực hiện dự án, bảo đảm minh bạch và thống nhất với pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, rà soát quy định bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng bến cảng gắn với bàn giao đất hoặc bổ sung phương án bồi hoàn giá trị đầu tư còn lại, tháo gỡ vướng mắc về trách nhiệm tài chính đối với các dự án hạ tầng đường thủy.

Về phát triển công nghiệp hàng hải, tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ sẽ hoàn thiện quy định về phát triển công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, các cụm cơ khí công nghiệp hàng hải và liên kết chuỗi sản xuất. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, năng lực tự chủ, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên biển.

Đối với cơ chế thí điểm có kiểm soát về công nghệ, sản xuất và sản phẩm mới, dự thảo sẽ làm rõ điều kiện, phạm vi áp dụng, theo hướng chỉ quy định khung, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Bảo đảm an toàn hàng hải và đường thủy

Về vận tải hàng hóa, hành khách và dịch vụ hỗ trợ vận tải, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát các quy định về quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng vận chuyển, thay thế hàng hóa, vận đơn điện tử, vận tải hành khách tham quan, du lịch; cơ chế minh bạch phụ thu, giá dịch vụ tại cảng, không phát sinh thủ tục hành chính mới và bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp.

Về bảo đảm an toàn hàng hải và đường thủy, Chính phủ sẽ hoàn thiện quy định an toàn đối với từng loại phương tiện, tuyến và hình thức khai thác, nhất là hoạt động tham quan, du lịch trên hồ, hồ chứa và các hành trình ven biển.

Đối với tàu hoạt động trên tuyến vận tải ven biển, cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động đối với người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện lộ trình chuyển đổi, bảo đảm tính khả thi.

Về quản lý nhà nước, quản trị dữ liệu và cơ chế phí, lệ phí, Chính phủ sẽ nghiên cứu, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; bảo đảm việc bàn giao tuyến, tài sản và phân cấp quản lý đi đôi với nguồn lực, năng lực thực thi.

Đối với đề xuất để lại một phần số phí thu được và phạm vi dịch vụ an toàn hàng hải do doanh nghiệp nhà nước cung cấp, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá từng nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với quy định về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.