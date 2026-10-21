Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ trường phổ thông nội trú ở Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh thi công để sớm đưa trường vào vận hành.

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Cùng tham gia có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông) là một trong 4 công trình trường nội trú vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại Quảng Trị.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,46 ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.021 học sinh, gồm 601 học sinh tiểu học và 420 học sinh trung học cơ sở. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2026.

Công trình cơ bản hoàn thiện, tiến độ đạt 91%.

Đến thời điểm kiểm tra, khối nhà lớp học trung học cơ sở, nhà hành chính quản trị và hỗ trợ học tập cùng các hạng mục phụ trợ đã được bàn giao đưa vào sử dụng; nhà bếp và nhà ăn đã được nghiệm thu kỹ thuật.

Hai khối nhà học bộ môn đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị; các khối lớp học tiểu học, nhà nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên và nhà đa năng tiếp tục được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng nghe đơn vị Chủ đầu tư báo cáo tiến độ công trình.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Quảng Trị, dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông đạt khoảng 91% khối lượng hợp đồng.

Quá trình triển khai dự án còn gặp một số khó khăn do thời tiết mưa, nguồn lao động có tay nghề hạn chế và việc cung ứng vật liệu xây dựng.

Kiểm tra khu vực bếp ăn nội trú và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của học sinh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí thêm kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Phó Thủ tướng kiểm tra khu vực nấu ăn và đề nghị có chính sách hỗ trợ thêm cho học sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án phải rà soát, cam kết mốc tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Đối với các phần việc hạ tầng còn ngổn ngang, phải cam kết hoàn thành dứt điểm để đưa trường vào vận hành, ổn định việc dạy học.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, ăn ở, sinh hoạt của học sinh.

Phó Thủ tướng kiểm tra khuôn viên trường học.

Đặc biệt lưu ý về việc tổ chức khu ký túc xá, Phó Thủ tướng căn dặn Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Quản lý nội trú phải quản lý chặt chẽ đời sống của các em học sinh.

Bên cạnh việc phân chia khu nội trú nam, nữ tách biệt hoàn toàn, nhà trường cần siết chặt nền nếp, quy định cụ thể giờ giấc học tập, sinh hoạt, đi ngủ và kiểm soát việc đi lại giữa các khu vực. Đồng thời, phải tăng cường công tác giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi THCS, THPT và phong tục, tập quán địa phương.

Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế quản lý học sinh nội trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp.

Phó Thủ tướng cũng ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với các em học sinh dân tộc thiểu số đang theo học tại trường; động viên các em chăm chỉ học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà đến học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pa Nang (cũ), xã Đakrông.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên học sinh và giáo viên nhà trường.

Phó Thủ tướng mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chuẩn bị tốt tâm thế để chuyển đến học tập tại ngôi trường mới với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học.