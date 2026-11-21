Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai.

Các dự án trọng điểm được Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh gồm: tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu vượt biển từ đất liền ra đảo Hòn Khoai và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai. Các công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Thông tin tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, tiến độ thi công các dự án đang được đẩy nhanh, cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Công trình cầu vượt biển Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành theo kế hoạch.

Cụ thể, đối với tuyến cao tốc, tại đoạn thành phần Cà Mau - Cái Nước, nhiều trụ cầu lớn, trong đó có 2 cầu vượt sông Ông Đốc, đã đạt khối lượng thi công lớn, đang tiến tới giai đoạn gác dầm và đổ bản mặt cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (thứ 4 từ phải sang) tìm hiểu tiến độ các công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đối với cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai, hiện có 7 mũi thi công đồng thời từ đất liền ra biển và từ đảo vào. Các đơn vị đang triển khai thi công 808/2.408 cọc khoan nhồi; bê tông bệ, thân và xà mũ trụ đạt khối lượng tại 33/413 trụ. Cùng với đó, các đơn vị tiến hành lắp đặt dầm tại những nhịp trên cạn và dự kiến thử nghiệm lắp dầm trên biển vào đầu tháng 12 năm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đánh giá cao tiến độ triển khai các dự án, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của các đơn vị thi công và sự linh hoạt trong ứng dụng công nghệ mới vào xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công tận dụng những thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, nhất là mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để Cà Mau vươn ra thế giới. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động khắc phục khó khăn, không để ảnh hưởng đến quá trình thi công, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải kiến nghị đầu tư thêm các công trình phụ trợ và công trình mới, tạo tính kết nối, liên hoàn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án trọng điểm sau khi hoàn thành.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao tặng những phần quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường, tiếp thêm động lực để các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư đang thi công cầu vượt biển Hòn Khoai.